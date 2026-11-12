Falsche Goldbarren, echtes Gerichtsurteil

Doch der 70-Jährige, verteidigt von Danijel Nikolic, will von einem Betrug nichts gewusst haben. Auch die Unterschrift auf dem Wechsel sei ihm untergejubelt worden: Der Geschäftsmann habe das Wort „Wechsel“ mit dem Daumen verdeckt. Was der als Zeuge geladene Geschäftsmann bestritt. Die angebliche familiäre Verbindung zum bereits verurteilten Haupttäter weist der Pensionist ebenfalls von sich: „Ich habe niemals behauptet, dass er mein Schwiegersohn ist.“ Der Investor und der bereits verurteilte Geldempfänger schilderten das anders. Gerade das vermeintliche Verwandtschaftsverhältnis habe Vertrauen geschaffen. Über die Unterzeichnung und die Höhe der Provisionen gingen die Aussagen auseinander. Staatsanwalt Philipp Höfle sprach von einem „klassischen Betrüger“, Opferanwalt Stefan Harg hielt die Darstellung des Pensionisten für unglaubwürdig, Verteidiger Nikolic verwies hingegen auf diverse Widersprüche.