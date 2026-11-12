Falsche Goldbarren, echtes Gerichtsurteil

350.000 Euro investiert, falsche Goldbarren als Sicherheit und ein Pensionist, der angeblich nicht wusste, was er unterschrieb. Am Landesgericht Feldkirch ging es um Betrug im großen Stil.
„Er hat das Gold gesehen und war, wie wir alle, gierig auf das Geld.“ So erklärte ein Zeuge am Landesgericht Feldkirch, warum ein 46-jähriger Geschäftsmann aus Vorarlberg vor drei Jahren 350.000 Euro in ein vermeintlich lukratives Geschäftsmodell investierte. Als Sicherheit gab es einen mit GPS ausgestatteten Koffer mit 10 Kilogramm Goldbarren – Fälschungen, wie sich später herausstellen sollte. Außerdem einen Wechsel, unterschrieben von einem 70-jährigen Pensionisten.
100.000 Euro Provision versprochen
Der gebürtige Italiener musste sich am Mittwoch wegen schweren Betrugs vor dem Schöffensenat unter Vorsitz von Theo Rummele am Landesgericht Feldkirch verantworten. Der Angeklagte soll den Kontakt zu jenem 37-Jährigen hergestellt haben, der im Juli wegen eines Betrugskomplexes mit mehr als 600.000 Euro Schaden zu vier Jahren Haft verurteilt worden war. Für die Vermittlung seien dem Pensionisten 100.000 Euro Provision versprochen worden. Angesichts seiner kleinen Pension und mehr als einer halben Million Euro Schulden ein sehr verlockender Betrag.
Doch der 70-Jährige, verteidigt von Danijel Nikolic, will von einem Betrug nichts gewusst haben. Auch die Unterschrift auf dem Wechsel sei ihm untergejubelt worden: Der Geschäftsmann habe das Wort „Wechsel“ mit dem Daumen verdeckt. Was der als Zeuge geladene Geschäftsmann bestritt. Die angebliche familiäre Verbindung zum bereits verurteilten Haupttäter weist der Pensionist ebenfalls von sich: „Ich habe niemals behauptet, dass er mein Schwiegersohn ist.“ Der Investor und der bereits verurteilte Geldempfänger schilderten das anders. Gerade das vermeintliche Verwandtschaftsverhältnis habe Vertrauen geschaffen. Über die Unterzeichnung und die Höhe der Provisionen gingen die Aussagen auseinander. Staatsanwalt Philipp Höfle sprach von einem „klassischen Betrüger“, Opferanwalt Stefan Harg hielt die Darstellung des Pensionisten für unglaubwürdig, Verteidiger Nikolic verwies hingegen auf diverse Widersprüche.
Schöffensenat glaubte dem Angeklagten nicht
Der Schöffensenat glaubte dem 70-Jährigen am Ende nicht. Er habe die Schwiegersohn-Geschichte erfunden, vom Falschgold gewusst und erkannt, dass er die 350.000 Euro selbst nicht aufbringen könne. Das Urteil: zwölf Monate Haft auf Bewährung und 10.800 Euro Geldstrafe. Dem Geschädigten wurden 350.000 Euro zugesprochen. Weil der Angeklagte laut richterlicher Feststellung für das Einfädeln des Deals mit dem Geschäftsmann 35.000 Euro erhalten hatte, wurde auch dieser Betrag für verfallen erklärt. Vom Vorwurf der falschen Beweisaussage wurde der Pensionist indes freigesprochen. Das Gerichtsurteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.
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