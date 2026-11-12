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Sattelzug rammt an Zebrastreifen haltenden Pkw

Vorarlberg
12.11.2026 09:45
Ein vor ihm fahrender Pkw hielt an, um eine Frau über den Zebrastreifen gehen zu lassen. Der ...
Ein vor ihm fahrender Pkw hielt an, um eine Frau über den Zebrastreifen gehen zu lassen. Der Lkw-Fahrer bemerkte dies nicht und fuhr auf das Auto auf.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Am Mittwochvormittag wollte ein 56-jähriger Pkw-Lenker in Hohenems (Vorarlberg) eine Fußgängerin einen Zebrastreifen überqueren lassen und bremste deshalb sein Fahrzeug ab. Ein nachfolgender Lkw-Lenker bemerkte das bremsende Auto zu spät und krachte mit Wucht ins Heck seines Vordermanns. Der Pkw-Lenker wurde dabei verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Hohenems gebracht.

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Der 56-Jährige war gegen 9.05 Uhr auf der L203 von Götzis kommend in Richtung Lustenau unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 88 stoppte der Mann, um einer Passantin das Überqueren der Straße auf dem Zebrastreifen zu ermöglichen.

Trotz Vollbremsung
Ein nachkommender 42-jähriger Lenker eines Sattelkraftfahrzeuges bemerkte den vor ihm verzögernden Pkw zu spät und krachte trotz sofortiger Vollbremsung in das Heck des Vordermanns. Durch den wuchtigen Anprall wurde dessen Wagen mehrere Meter vorgeschoben.

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Ambulant behandelt
Rettungskräfte bargen den verletzten 56-Jährigen aus seinem schwerbeschädigten Wagen. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der Mann ins Krankenhaus Hohenems gebracht. Er erlitt Blessuren unbestimmten Grades, konnte das Spital aber glücklicherweise nach einer ambulanten Untersuchung wieder verlassen. Alkotests bei beiden Unfallbeteiligten verliefen negativ. Auch am Sattelzug entstand erheblicher Sachschaden.

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