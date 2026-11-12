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Bau mit Sprengkraft

Erfolgreicher Durchschlag bei Stadttunnel-Projekt

Vorarlberg
12.11.2026 14:30
Stadttunnel Feldkirch: Der Durchschlag ist geschafft!
Stadttunnel Feldkirch: Der Durchschlag ist geschafft!(Bild: Land Vorarlberg / Medienzoo)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die Arbeiten am viel diskutierten Feldkircher Stadttunnel gehen zügig voran. Wie das Land Vorarlberg in einer aktuellen Aussendung informiert, wurde am 31. Oktober ein ganz besonderer Meilenstein gesetzt: nach 160 Sprengungen und 33 Tonnen Sprengstoff gelang in der Feldkircher Felsenau der Durchschlag in Österreichs erstem unterirdischem Kreisverkehr. 

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Tief im Berginneren, rund einen Kilometer vom Portal Felsenau entfernt, gelang den beauftragten Sprengmeistern im Beisein von Tunnelpatin Julia Bitschi der Durchschlag im Stadttunnel-Kreisverkehr. Der Durchbruch geschah zunächst im oberen Drittel des Gesteins, der sogenannten Kalotte: „Der Durchschlag im Kreisverkehr erfolgte in der Kalotte“, erklärt Klaus Eder, Oberbauleiter Untertage, „Strosse und Sohle werden zu einem späteren Zeitpunkt ausgebrochen.“

Ein Feuerwerk unter Tage
Der unterirdische Kreisverkehr ist der erste seiner Art in Österreich und erreicht gigantische Ausmaße: Das Bauwerk erstreckt sich über insgesamt 182 Meter und weist einen Außendurchmesser von etwa 70 Metern auf. Zum Vergleich: Der Messepark-Kreisverkehr in Dornbirn kommt „nur“ auf 50 Meter Durchmesser.

Zitat Icon

Dank günstiger geologischer Verhältnisse kamen die Mineure gut voran – eine beachtliche Leistung.

Klaus Eder, Oberbauleiter Untertage

Um den Ringtunnel ins Gestein zu treiben, führten die Experten der verantwortlichen ARGE Jäger Bau / STRABAG / Hilti & Jehle exakt 160 Sprengungen durch. Dabei kamen knapp 33.000 Kilogramm Sprengstoff zum Einsatz. „Dank günstiger geologischer Verhältnisse kamen die Mineure gut voran“, berichtet Eder und spricht von einer „beachtlichen Leistung“ des Teams.

Das Bauwerk erstreckt sich über insgesamt 182 Meter und weist einen Außendurchmesser von etwa 70 ...
Das Bauwerk erstreckt sich über insgesamt 182 Meter und weist einen Außendurchmesser von etwa 70 Metern auf.(Bild: Land Vorarlberg / Medienzoo)

Das ausgebrochene Material wird mittels Bahn ins Ressourcen Center  Rheintal transportiert und dort zu wertvollen Rohstoffen verarbeitet.

Baufortschritt und weitere Etappen
Der am 6. März 2026 begonnene Vortrieb des Haupttunnels dauert voraussichtlich noch bis Herbst 2028. Anfang September wurde der 893 Meter lange Tunnelast Felsenau inklusive Fluchtstollen ausgebrochen.

Zitat Icon

Nach dem Durchschlag im Kreisverkehr folgen nun die Aufweitung des Tunnelasts Altstadt und anschließend der Ausbruch der Lüfterkaverne.

Bernhard Braza, Projektleiter Stadttunnel Feldkirch 

Der nächste Bauabschnitt umfasst nun neben dem unterirdischen Kreisverkehr mit Anschluss an den Tunnelast Tisis auch die Maschinenkaverne für Lüftung und elektromaschinelle Einrichtungen, den Schrägschacht sowie den Tunnelast Altstadt.

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„Im Ast Tisis sind mittlerweile rund 150 Meter ausgebrochen“, führt Stadttunnel-Projektleiter Bernhard Braza aus. „Und nach dem Durchschlag im Kreisverkehr folgen nun die Aufweitung des Tunnelasts Altstadt und anschließend der Ausbruch der Lüfterkaverne.“ Diese Etappe soll bis Herbst 2027 beendet sein.

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