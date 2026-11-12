Erfolgreicher Durchschlag bei Stadttunnel-Projekt

Ein Feuerwerk unter Tage

Der unterirdische Kreisverkehr ist der erste seiner Art in Österreich und erreicht gigantische Ausmaße: Das Bauwerk erstreckt sich über insgesamt 182 Meter und weist einen Außendurchmesser von etwa 70 Metern auf. Zum Vergleich: Der Messepark-Kreisverkehr in Dornbirn kommt „nur“ auf 50 Meter Durchmesser.