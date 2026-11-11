Reine Geldverschwendung oder Chancen für Kinder?

Fortsetzung des Schlagabtauschs folgt im Landtag

Wallner selbst lobte die Wirkung des Projekts und versuchte, den Spieß umzudrehen, indem er der Opposition vorwarf, auch gegen den Kern der Marke – also Kindern möglichst viele Chancen zu ermöglichen – zu sein. „Er hat so getan, als ob wir auch Dinge wie die Caritas-Lerncafés nicht finanzieren wollen. Er will absolut nicht darüber sprechen, was an Overhead und für die Umsetzung ausgegeben wurde – das will er tunlichst vermeiden. Da wird er böse“, plauderte ein Ausschussmitglied aus dem Nähkästchen. Die drei Oppositionsparteien hätten sich nie gegen Projekte, von denen Kinder profitieren würden, ausgesprochen. Vielmehr gehe es um hohe Summen für Werbung, Mieten und Ähnliches, die wirkungslos verpufft seien. Weiterer Diskussionsbedarf scheint gegeben. Die Fortsetzung folgt in der Landtagssitzung am Mittwoch.