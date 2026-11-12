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Wirtschaftskammer Vorarlberg startet Reformprozess

Vorarlberg
12.11.2026 12:25
Die Wirtschaftskammer Vorarlberg hat einen umfassenden Reformprozess eingeleitet.
Die Wirtschaftskammer Vorarlberg hat einen umfassenden Reformprozess eingeleitet.(Bild: Wirtschaftskammer Vorarlberg)
Die Wirtschaftskammer Vorarlberg hat bei ihrem jüngsten Wirtschaftsparlament ein umfassendes Reformpaket beschlossen. Mit 17 konkreten Projekten sollen heimische Betriebe finanziell entlastet und interne Abläufe transparenter werden. Die Interessenvertretung wird grundlegend neu aufgestellt.
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Die Wirtschaftskammer ist in der jüngeren Vergangenheit bekanntlich sehr in Misskredit geraten. Die Vorarlberger Kammer war zwar von den Gagenskandalen nicht direkt betroffen, die grundsätzliche Kritik an der Wirtschaftskammer trifft aber auch sie. Es hat sich in der Öffentlichkeit immer mehr das Bild einer Institution verfestigt, die – gemästet mit Zwangsbeiträgen – auf Milliardenrücklagen sitzt, während die Unternehmen seit Jahren im Krisenmodus agieren. Eine Institution also, die, der Welt entrückt, völlig vergessen zu haben scheint, wofür sie eigentlich geschaffen wurde – nämlich die Interessen aller Wirtschaftstreibenden zu vertreten.

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Im Mittelpunkt muss immer die Frage stehen: Was bringt es unseren Unternehmen?

Karlheinz Kopf, WKV-Präsident

Vertrauen zurückgewinnen
Mittels Reformen wollen die WKO und die Bundesländerableger das verloren gegangenen Vertrauen wieder zurückgewinnen. Das gilt auch für die Wirtschaftskammer Vorarlberg: „Die Entwicklungen auf Bundesebene haben in den vergangenen Monaten gezeigt, wie wichtig es ist, die Aufgaben, Leistungen und die Daseinsberechtigung der Wirtschaftskammer klar zu vermitteln und ihre Arbeit noch stärker am Nutzen für die Mitgliedsbetriebe auszurichten. Deshalb werden bestehende Strukturen und Prozesse kritisch hinterfragt und gezielt weiterentwickelt. Im Mittelpunkt stehen dabei mehr Transparenz, effizientere Abläufe, eine bessere Kommunikation und eine nachhaltige Entlastung der Unternehmen“, betont WKV-Präsident Karlheinz Kopf.

WKV-Präsident Karlheinz Kopf.
WKV-Präsident Karlheinz Kopf.(Bild: Marek Knopp)

Finanzielle Entlastung für die Unternehmen
Ein zentraler Punkt der beschlossenen Maßnahmen ist die finanzielle Entlastung der heimischen Unternehmen. Österreichweit wird die sogenannte Kammerumlage 2 schrittweise um 100 Millionen Euro pro Jahr gesenkt. Auf Vorarlberg entfallen davon jährlich rund fünf Millionen Euro. Bereits im Jahr 2024 hat die regionale Kammer den Hebesatz um zwei Punkte reduziert. In den Jahren 2027, 2028 und 2029 wird es weitere jährliche Senkungen um jeweils einen Punkt geben. Dadurch sinkt der Satz von ursprünglich 0,23 auf 0,18 Prozent. Vorarlberg behält damit den zweitniedrigsten Wert in ganz Österreich.

Neue Regeln für Rücklagen
Neben der Senkung der Beiträge werden auch die finanziellen Rücklagen der Wirtschaftskammer nach österreichweit einheitlichen Regeln neu geordnet. Diese Schritte sollen sicherstellen, dass die Mitgliedsbeiträge nachvollziehbar eingesetzt werden. In Vorarlberg sind Reserven fest für den Neubau und die Sanierung der eigenen WIFI-Infrastruktur eingeplant. Damit fließen die Mittel direkt in die Ausbildung und Qualifizierung von künftigen Fachkräften. Die Modernisierung der Gebäude soll zeitgemäße Bedingungen für die berufliche Weiterbildung garantieren.

Mehr Transparenz bei Finanzen
Die Kammer will künftig auch einen besseren Überblick über ihre finanzielle Entwicklung bieten. Dafür werden österreichweit gleiche Standards für Rechnungsabschlüsse und ein gemeinsamer Geschäftsbericht eingeführt. Die Betriebe sollen genau sehen können, wofür ihr Geld verwendet wird. Gleichzeitig wird die Durchsetzung wirtschaftlicher Interessen neu organisiert. Bei bundesweiten Gesetzesvorhaben kommt künftig ein neues Modell zum Einsatz: Dabei arbeitet die Bundeskammer jeweils mit zwei fachlich zuständigen Landeskammern zusammen. Das soll Abläufe beschleunigen und unnötige Doppelarbeiten verhindern.

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Persönlicher Kontakt zu Firmen
Ein weiteres großes Ziel ist die Verbesserung des direkten Serviceangebots für die Betriebe. Kammerdirektor Julian Fässler hat bereits eine gezielte Mitgliederoffensive angekündigt. Soll meinen: Unternehmen, mit denen in den vergangenen 15 Monaten wenig Kontakt bestand, werden nun persönlich angesprochen. Die Kammer möchte dabei bestehende Hilfen in Erinnerung rufen und neue Angebote vorstellen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf den Themen Künstliche Intelligenz und Digitalisierung. Zudem sollen interne Abläufe digitalisiert werden, um Anfragen der Mitglieder rascher bearbeiten zu können.

Ausbildung fit für die Zukunft
Auch im Bereich der beruflichen Bildung gibt es weitreichende Pläne. Mit dem sogenannten WIFI Businessplan 2030 soll sich die Einrichtung zu einem modernen Lernnetzwerk entwickeln. Geplant sind neue modulare und digital unterstützte Kurse, um besser auf den Fachkräftemangel reagieren zu können. Insgesamt umfasst das Reformpaket der Vorarlberger Wirtschaftskammer 17 konkrete Projekte. Die Umsetzung dieser Maßnahmen soll laufend von internen Gremien überprüft werden. Im Jahr 2027 wird es zudem einen umfassenden Bericht über die aktuellen Fortschritte an das Wirtschaftsparlament geben.

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