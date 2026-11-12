Wirtschaftskammer Vorarlberg startet Reformprozess

Die Wirtschaftskammer ist in der jüngeren Vergangenheit bekanntlich sehr in Misskredit geraten. Die Vorarlberger Kammer war zwar von den Gagenskandalen nicht direkt betroffen, die grundsätzliche Kritik an der Wirtschaftskammer trifft aber auch sie. Es hat sich in der Öffentlichkeit immer mehr das Bild einer Institution verfestigt, die – gemästet mit Zwangsbeiträgen – auf Milliardenrücklagen sitzt, während die Unternehmen seit Jahren im Krisenmodus agieren. Eine Institution also, die, der Welt entrückt, völlig vergessen zu haben scheint, wofür sie eigentlich geschaffen wurde – nämlich die Interessen aller Wirtschaftstreibenden zu vertreten.