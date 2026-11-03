50 Jahre Arena Wien: Das Wiener Herz der Subkultur

Es war immer jeder dabei

Oistric‘ Nachlese erfreut mit der merkbaren Freude, an die der Stammgast der Arena an dieses Projekt herangegangen ist. Dass Punk-Bands aus Österreich oder Deutschland bei Interviews oder in der Nacherzählung Vorrang haben, liegt mit Sicherheit an einer guten Vernetzung in diesem Bereich. Er schreibt einfach und kompetent, stellt sich selbst nie in den Vordergrund und lässt seine Stärken verständlicherweise dort aufblitzen, wo er selbst am aktivsten mit am Start war. Dennoch weiß er mit Bonmots zu erfreuen, die selbst hartgesottenen Fans entweder noch kein Begriff waren, oder damit erst wieder durch das Werk erinnerlich gemacht werden. Wussten Sie etwa, dass man in den weniger glorreichen Anfangstagen noch einen Bären am Nasenring durch die Schlachthof-Manege zog? Man wird beim Lesen auch noch einmal daran erinnert, welch kulturelles Brachland Wien bis tief in die 80er-Jahre hinein noch war und wie selbst erste internationale Punk-Bands wie die Dead Kennedys oder Black Flag nichts daran ändern konnten, dass die Arena erst durch den Grunge-Hype der 90er-Jahre ein fixer und regelmäßiger Ort für Veranstaltungen mit internationalen Top-Acts wurde. Wenn ihnen aber jemand erzählt, er wäre 1991 bei Nirvana oder 1997 bei Robbie Williams live dabei gewesen, ist die Chance groß, dass es eine Lüge im besten Sinne der verklärten Nostalgie ist. Beide Gigs waren ewig weit entfernt davon, ausverkauft gewesen zu sein.