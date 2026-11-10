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Aus für Öko-Abgabe

„Krone“-Leser: „Viel Show, wenig Entlastung!“

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10.11.2026 16:59
Möglich ist die Senkung, weil die „Klimageldtöpfe“ den aktuellen Förderbedarf gut decken können.
Möglich ist die Senkung, weil die „Klimageldtöpfe“ den aktuellen Förderbedarf gut decken können.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Simone Rannicher
Von Simone Rannicher

Nachdem die Elektrizitätsabgabe heuer deutlich reduziert wurde, verzichtet die Regierung im nächsten Jahr komplett auf die Ökostrompauschale. Durchschnittlich erspart sich ein Haushalt dadurch 53 Euro im Jahr. Wie die „Krone“-Community darauf reagierte, lesen Sie hier.

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Die angekündigte Streichung der Ökostrompauschale sorgt bei vielen Lesern für Zustimmung. Andere User sehen die Maßnahme differenzierter. Sie verweisen darauf, dass die Entlastung zwar willkommen sei, die tatsächliche Ersparnis im Verhältnis zu den gesamten Energie- und Wohnkosten aber begrenzt bleibe. Außerdem würden dafür neue Abgaben in anderen Bereichen die Ersparnis durch die Ökostrompauschale ausgleichen. Aus ihrer Sicht sei der Wegfall der Öko-Abgabe nur viel Show und Eigenlob und wenig echte Entlastung.

„Das wäre wirklich ein Knall“
„Krone“-Leser cat99 ist der Ansicht, dass die aktuellen Entlastungsmaßnahmen zu kurz greifen. Wirklich spürbar würden die Strom- und Energiekosten erst dann sinken, wenn die CO₂-Bepreisung ausgesetzt oder deutlich reduziert werde. Diese Abgabe belaste Haushalte und Unternehmen zusätzlich und daher hätte deren Abschaffung einen wesentlich größeren Effekt als einzelne Gebühren- oder Abgabensenkungen.

Beginnt die Abkehr der Energiewende?
Diskutiert wird auch die Finanzierung der Energiewende. Während einige Nutzer die Aussetzung der Förderabgaben begrüßen, äußern andere die Sorge, dass notwendige Investitionen in erneuerbare Energien und die Energieinfrastruktur dadurch erschwert werden könnten. Samse2101 wirft die Frage in den Raum, ob der Wegfall der Ökostrompauschale der Beginn vom Ende der Energiewende sein könnte.

Ihre Meinung zählt!
Wie bewerten Sie die geplante Streichung der Ökostrompauschale? Wie stark belasten Energiekosten Ihr Haushaltsbudget derzeit? Welche Erfahrungen haben Sie mit hohen Energiekosten gemacht, und welche weiteren Maßnahmen wären aus Ihrer Sicht notwendig, um Haushalte dauerhaft zu entlasten?

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