„Krone“-Leser: „Viel Show, wenig Entlastung!“

Die angekündigte Streichung der Ökostrompauschale sorgt bei vielen Lesern für Zustimmung. Andere User sehen die Maßnahme differenzierter. Sie verweisen darauf, dass die Entlastung zwar willkommen sei, die tatsächliche Ersparnis im Verhältnis zu den gesamten Energie- und Wohnkosten aber begrenzt bleibe. Außerdem würden dafür neue Abgaben in anderen Bereichen die Ersparnis durch die Ökostrompauschale ausgleichen. Aus ihrer Sicht sei der Wegfall der Öko-Abgabe nur viel Show und Eigenlob und wenig echte Entlastung.