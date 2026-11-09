Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Arena Wien

Förderung futsch! Kult-Location schlägt Alarm

Wien
09.11.2026 21:30
Die Arena Wien ist aus der Hauptstadt für Kulturfans nicht wegzudenken.
Die Arena Wien ist aus der Hauptstadt für Kulturfans nicht wegzudenken.(Bild: APA/EVA MANHART)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Sparstift der Wiener Stadtregierung hat nun eine wahre Kultur-Institution getroffen. Der Arena Wien werden ab 2027 substanzielle Förderungen gestrichen. Die legendäre Konzert-Location trifft das schwer.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Stadt Wien hätte gegenüber dem Trägerverein klargemacht, dass im kommenden Jahr kein Geld mehr fließen wird. 259.000 Euro fallen damit auf einen Schlag weg, berichtet „MeinBezirk“.

Förderung komplett gestrichen
Obfrau-Stellvertreter Laurenz Platzer bezeichnete das Vorgehen gegenüber der Regionalzeitung als „Katastrophe“. Konkret gehe es um den Verein „Forum Wien – Arena, Verein zur Förderung und Verwirklichung von Kultur-, Jugend- und Kommunikationszentren“ (KJKZ), der die gestrichene Summe als Jahresförderung von der MA 13 bezieht.

Der Spardruck erfordere eine klare Prioritätensetzung, hieß es seitens der Stadt: „Daher wird der strategische Fokus auf die Absicherung der Leistungen der ganzjährigen Kinder- und Jugendarbeit gelegt, um jungen Menschen in Wien flächendeckend Anlaufstellen zu bieten“, führte ein Sprecher aus. Warum die Förderung komplett gestrichen, anstatt neuerlich reduziert zu werden, blieb unbeantwortet. 

Lesen Sie auch:
Vindobona-Direktor Wolfgang Ebner fordert jetzt eine Gleichbehandlung.
Kämpft ums Überleben
Beliebtes Theater erhält keinen Cent von der Stadt
12.10.2026
Krone Plus Logo
Wien spart, aber:
Verein kassierte 52 Förderungen in nur einem Jahr
06.10.2026

Die Streichung der Förderung sage nichts über die „Qualität des Angebots“ aus. Die Folgen sind jedoch enorm: Gratisangebote und die Bereitstellung von Proberäumen müssten ab 2027 gestrichen oder stark reduziert werden, heißt es seitens der Arena Wien. Welche personellen Folgen es für die rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebe, sei Stand jetzt „gar nicht abschätzbar“.  

Man wolle gemeinsam mit der Stadt an einer Lösung arbeiten und sei offen für weitere Verhandlungen: „Dafür braucht es aber Gespräche und eine Perspektive, statt einem Kahlschlag. Unsere Türe steht offen. Die Adresse ist stadtbekannt“, so Platzer gegenüber „MeinBezirk“. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
09.11.2026 21:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
1° / 8°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
1° / 8°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
0° / 7°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
-0° / 8°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
-1° / 9°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

krone.tv fragt nach
Christkindlmarkt-Besuch: Leistbar oder zu teuer?
Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
131.408 mal gelesen
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
109.747 mal gelesen
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
82.974 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Ausland
Russland droht Wien mit „schmerzhafter“ Vergeltung
881 mal kommentiert
Seit dem Frühjahr 2022 hat das Ministerium nach eigenen Angaben in rund 70 Fällen russischen ...
Außenpolitik
Trump spricht von „anderer Form“ für Ukraine
819 mal kommentiert
Trump sieht den gegenseitigen Hass zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj als größtes ...
Ausland
Erstes Foto: Das ist der Todesschütze von Krakau
554 mal kommentiert
Der Täter Michał O. (kleines Bild) liegt nach dem Schusswechsel mit der Polizei weiterhin unter ...
Mehr Wien
Arena Wien
Förderung futsch! Kult-Location schlägt Alarm
Künstliche Befruchtung
Betroffene: „Ich dachte, ich bin schon zu alt“
Pflegeeltern gesucht!
Kindern ein richtiges Familienleben schenken
Neue Hauptleitung
Trinkwasser für Wiens Süden in Zukunft abgesichert
Als „Idiot“ bezeichnet
Gaza-Aktivist klagte: Freispruch für Pensionistin
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf