Förderung futsch! Kult-Location schlägt Alarm

Die Streichung der Förderung sage nichts über die „Qualität des Angebots“ aus. Die Folgen sind jedoch enorm: Gratisangebote und die Bereitstellung von Proberäumen müssten ab 2027 gestrichen oder stark reduziert werden, heißt es seitens der Arena Wien. Welche personellen Folgen es für die rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebe, sei Stand jetzt „gar nicht abschätzbar“.