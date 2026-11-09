Förderung futsch! Kult-Location schlägt Alarm

Der Sparstift der Wiener Stadtregierung hat nun eine wahre Kultur-Institution getroffen. Der Arena Wien werden ab 2027 substanzielle Förderungen gestrichen. Die legendäre Konzert-Location trifft das schwer.
Die Stadt Wien hätte gegenüber dem Trägerverein klargemacht, dass im kommenden Jahr kein Geld mehr fließen wird. 259.000 Euro fallen damit auf einen Schlag weg, berichtet „MeinBezirk“.
Förderung komplett gestrichen
Obfrau-Stellvertreter Laurenz Platzer bezeichnete das Vorgehen gegenüber der Regionalzeitung als „Katastrophe“. Konkret gehe es um den Verein „Forum Wien – Arena, Verein zur Förderung und Verwirklichung von Kultur-, Jugend- und Kommunikationszentren“ (KJKZ), der die gestrichene Summe als Jahresförderung von der MA 13 bezieht.
Der Spardruck erfordere eine klare Prioritätensetzung, hieß es seitens der Stadt: „Daher wird der strategische Fokus auf die Absicherung der Leistungen der ganzjährigen Kinder- und Jugendarbeit gelegt, um jungen Menschen in Wien flächendeckend Anlaufstellen zu bieten“, führte ein Sprecher aus. Warum die Förderung komplett gestrichen, anstatt neuerlich reduziert zu werden, blieb unbeantwortet.
Die Streichung der Förderung sage nichts über die „Qualität des Angebots“ aus. Die Folgen sind jedoch enorm: Gratisangebote und die Bereitstellung von Proberäumen müssten ab 2027 gestrichen oder stark reduziert werden, heißt es seitens der Arena Wien. Welche personellen Folgen es für die rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebe, sei Stand jetzt „gar nicht abschätzbar“.
Man wolle gemeinsam mit der Stadt an einer Lösung arbeiten und sei offen für weitere Verhandlungen: „Dafür braucht es aber Gespräche und eine Perspektive, statt einem Kahlschlag. Unsere Türe steht offen. Die Adresse ist stadtbekannt“, so Platzer gegenüber „MeinBezirk“.
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