Gibt es in Österreich eine Zwei-Klassen-Justiz?

Von 1.863 U-Häftlingen durfte zuletzt nur einer mit Fußfessel daheim bleiben. René Benko ist nun der Zweite und muss vielleicht nie mehr ins Gefängnis zurück. Ist das korrekte Rechtsprechung? Diese Frage hat Leser „Dovahkiin“ an die Community gestellt und will wissen, ob es in Österreich eine Zwei-Klassen-Justiz gibt. Wir geben die Frage gerne an Sie weiter!