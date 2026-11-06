„Die Entscheidung fällt an der Tiefkühltruhe!“

Ardo geht, das Marchfelder Gemüse bleibt: Heimische Betriebe springen ein, damit Tiefkühlgemüse weiter aus Österreich kommt. Im Forum wird gejubelt und man ist sich schnell einig, wer jetzt gefragt ist: der Kunde vor der Kühltruhe. Die besten Kommentare lesen Sie hier.
Sechs Wochen lang hing die heimische Tiefkühltruhe am seidenen Faden, mehr als 106.000 Menschen unterschrieben eine Petition für das Marchfelder Gemüse. Entsprechend groß ist jetzt das Aufatmen im Forum. Doch zwischen „Bravo“ und „Danke“ mischen sich auch Fragen, die noch offen sind. Spannend wird es nämlich an der Kassa.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.