Commotion in Upper Austria
“Child molester” was a dedicated local politician
“A strange man offered me candy at the bus stop”—that’s what a child at the Hochburg-Ach elementary school (Upper Austria) reported. When the principal heard about it, she immediately filed a police report. But the alleged child molester turned out to be a dedicated local politician who was completely taken by surprise.
There was quite a commotion on Wednesday in the town of Hochburg-Ach, with a population of 3,379, in the Braunau district: A child told another student at the local elementary school that a stranger had given him candy at the bus stop that morning. The principal—as required in such cases—filed a report with the police, who fortunately were able to quickly resolve the case involving the alleged “child abductor”—with a single phone call to Andreas Peterlechner, the SPÖ mayoral candidate.
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