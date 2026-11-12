“Child molester” was a dedicated local politician

There was quite a commotion on Wednesday in the town of Hochburg-Ach, with a population of 3,379, in the Braunau district: A child told another student at the local elementary school that a stranger had given him candy at the bus stop that morning. The principal—as required in such cases—filed a report with the police, who fortunately were able to quickly resolve the case involving the alleged “child abductor”—with a single phone call to Andreas Peterlechner, the SPÖ mayoral candidate.