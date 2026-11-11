E-Auto kracht gegen Bankomat: Bankkunde verletzt

Ein Unfall der eher ungewöhnlichen Art ereignete sich am Mittwochvormittag in Wolfurt (Vorarlberg): Beim Einparken auf dem Sternenplatz verlor eine Frau die Herrschaft über ihr Elektrofahrzeug und rammte einen Bankomaten. Ein Kunde, der gerade Geld abheben wollte, wurde dabei leicht verletzt. Laut Fahrerin haben die Bremsen versagt.