E-Auto kracht gegen Bankomat: Bankkunde verletzt

Ein Unfall der eher ungewöhnlichen Art ereignete sich am Mittwochvormittag in Wolfurt (Vorarlberg): Beim Einparken auf dem Sternenplatz verlor eine Frau die Herrschaft über ihr Elektrofahrzeug und rammte einen Bankomaten. Ein Kunde, der gerade Geld abheben wollte, wurde dabei leicht verletzt. Laut Fahrerin haben die Bremsen versagt.
Die Lenkerin aus dem Bezirk Bregenz wollte gegen 10.30 Uhr mit ihrem E-Auto vor der Sparkassen-Filiale im Wolfurter Ortszentrum parken. Aus bislang ungeklärter Ursache krachte das Fahrzeug allerdings auf Höhe eines Bankomaten gegen das Gebäude.
Wie die Frau gegenüber der Polizei mitgeteilt hat, sollen die Bremsen versagt haben. Ob tatsächlich ein technischer Defekt vorlag, ist noch nicht abschließend geklärt.
Bankomatkunde leicht verletzt
Eine Person, die zum Unfallzeitpunkt am Bankomat Geld abheben wollte, wurde bei dem Zwischenfall leicht verletzt. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der Patient zur weiteren Abklärung ins LKH Bregenz eingeliefert. Die Unfalllenkerin selbst blieb bei dem kuriosen Crash unversehrt.
Feuerwehr sicherte E-Auto
Neben dem Rettungsdienst befand sich zudem die Wolfurter Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und rund 15 Florianijünger im Einsatz. Die Florianis kümmerten sich um die Absicherung der Unfallstelle und den Brandschutz. Besonderes Augenmerk der Einsatzkräfte lag dabei auf der Batterie des Elektroautos.
Sowohl am Unfallfahrzeug als auch im Eingangsbereich der Bank und dem Geldautomaten entstand erheblicher Sachschaden.
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