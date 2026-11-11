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Mega-Spektakel geplant

Haakon und Mette-Marit feiern Krönung ohne Krönung

Royals
11.11.2026 13:29
Norwegen hat den großen Termin verkündet: König Haakon und Königin Mette-Marit sollen im August ...
Norwegen hat den großen Termin verkündet: König Haakon und Königin Mette-Marit sollen im August 2027 in Trondheim geweiht werden.(Bild: Krone-Collage/APA/Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX / AFP, Ola Vatn, The Royal Court)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Jetzt ist es fixiert! Norwegens neuer König Haakon und seine Frau, Königin Mette-Marit, werden im August 2027 in Trondheim keine bombastische Krönung haben, wie sie zum Beispiel König Charles in England gefeiert hat. Ein royales Spektakel wird es dennoch, wenn das Paar, wie schon Haakons Eltern vor ihnen, feierlich geweiht wird. 

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Es wird ein historischer Tag für Norwegen, und die ganze Welt wird zuschauen! König Haakon VIII. und Königin Mette-Marit sollen am 22. August 2027 in der berühmten Nidaroskathedrale in Trondheim feierlich geweiht werden.

König Haakon VIII. und Königin Mette-Marit sollen am 22. August 2027 in der berühmten ...
König Haakon VIII. und Königin Mette-Marit sollen am 22. August 2027 in der berühmten Nidaroskathedrale in Trondheim feierlich geweiht werden.(Bild: Dusan Reljin / Det kongelige hoff)

Die Feierlichkeiten werden weit über den Gottesdienst hinausgehen und an eine Krönung erinnern, wenn der König vor dem Bischof das Haupt neigt und gesegnet wird!

Die Nidaroskathedrale nach der Weihe von König Harald und Königin Sonja. Hier werden auch König ...
Die Nidaroskathedrale nach der Weihe von König Harald und Königin Sonja. Hier werden auch König Haakon und Königin Mette-Marit geweiht und bejubelt werden.(Bild: APA/Gorm KALLESTAD / NTB SCANPIX / AFP)

Umfangreiches Festprogramm geplant:
Rund um das große Ereignis ist ein umfangreiches Festprogramm geplant. Der König und die Königin laden zu einem Galadinner in den Stiftsgården, auch Regierung und Stadt Trondheim bereiten Veranstaltungen vor.

Mit der königlichen Jacht nach Bergen
Nach dem Krönungswochenende geht es für das Königspaar auf dem Wasser weiter. An Bord der königlichen Jacht „Norge“ reisen Haakon und Mette-Marit nach Bergen. Dort wartet ein weiteres festliches Abendessen in der historischen Håkon-Halle, die vor mehr als 760 Jahren von König Håkon Håkonsson errichtet wurde.

Über zwei Jahre hinweg wollen der König und die Königin in Etappen eine ausgedehnte ...
Über zwei Jahre hinweg wollen der König und die Königin in Etappen eine ausgedehnte Krönungsreise durch Norwegen unternehmen.(Bild: APA/AFP)

Doch damit nicht genug: Über zwei Jahre hinweg wollen der König und die Königin eine ausgedehnte Krönungsreise durch Norwegen unternehmen. Der erste Teil beginnt im Sommer 2027, im Frühjahr 2028 wird die Reise fortgesetzt.

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Jahrhundertealte norwegische Tradition
Die Zeremonie knüpft an eine jahrhundertealte norwegische Tradition an. Bereits im Mittelalter gehörten ausgedehnte Reisen durch das Königreich zu den Krönungsfeierlichkeiten.

„Krönung“ in Norwegen

 

1814 wurde in der norwegischen Verfassung festgelegt, dass die Krönung des Königs im Nidarosdom stattfinden sollte. König Haakon VII. und Königin Maud wurden 1906 im Nidarosdom gekrönt. 

Eine Verfassungsänderung im Jahr 1908 führte dazu, dass dies die letzte Krönung in Norwegen war. Als König Olav V. 1957 den Thron bestieg, wählte er 1958 den Nidarosdom für weine Weihe. König Harald V. und Königin Sonja führten diese Tradition 1991 fort. 

Die Nidaroskathedrale ist dafür ein besonders geschichtsträchtiger Ort. König Haakon VII. und Königin Maud wurden dort 1906 gekrönt. Nach einer Verfassungsänderung 1908 wurden Krönungen in Norwegen abgeschafft.

König Harald und Königin Sonja bei ihrer Weihe 1991 in der Nidaroskathedrale in Throndheim.
König Harald und Königin Sonja bei ihrer Weihe 1991 in der Nidaroskathedrale in Throndheim.(Bild: APA-Images / NTB / Bjørn Sigurdsøn)

Seither setzt das Königshaus auf feierliche Weihen: König Olav V. wurde 1958 im Nidarosdom geweiht, König Harald V. und Königin Sonja folgten 1991. Haakon und Mette-Marit führen diese Tradition nun fort. Ein royales Großereignis mit enormer historischer Bedeutung!

König Haakon und Königin Mette-Marit winken nach der Beerdigung von König Harald vom Balkon des ...
König Haakon und Königin Mette-Marit winken nach der Beerdigung von König Harald vom Balkon des Palastes.(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)

Mette-Marit noch bis Sommer 2027 im Krankenstand
Das Königshaus und ihre Ärzte erwarten, dass Königin Mette-Marit bis zu diesem Zeitpunkt fit genug sein wird. Kurz nach den Beerdigungszeremonien für den Ende August mit 89 Jahren verstorbenen König Harald, gab das Königshaus bekannt, dass die 53-Jährige nach ihrer Lungentransplantation im Sommer knapp ein Jahr lang keine offiziellen Termine wahrnehmen wird. Die Ehefrau von König Haakon VIII. befinde sich „in der Rehabilitation und wird bis zum nächsten Sommer kein offizielles Programm haben.“

Nach der Beerdigung von König Harald im September zog Königin Mette-Marit sich zurück, um sich ...
Nach der Beerdigung von König Harald im September zog Königin Mette-Marit sich zurück, um sich voll und ganz auf ihre Genesung nach der Lungentransplantation im Sommer zu konzentrieren.(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)

Kronprinzessin übernimmt Aufgaben
Kronprinzessin Ingrid Alexandra vertritt ihre Mutter seither immer wieder bei öffentlichen Auftritten an der Seite ihres Vaters. Derzeit studiert sie als Gaststudentin an der Universität Oslo. Im Februar wird sie jedoch nach Australien zurückkehren, wo sie seit August 2025 an der Universität von Sydney eingeschrieben ist.

Die norwegische Kronprinzessin Ingrid Alexandra ist seit 2025 an der Universität von Sydney ...
Die norwegische Kronprinzessin Ingrid Alexandra ist seit 2025 an der Universität von Sydney eingeschrieben. Sie meldete sich dort, als ihre Mutter Mette-Marit immer kränker wurde, zu einem Auslandssemester in ihrer Heimat Norwegen an.(Bild: Raquel Pires Photography / Det kongelige hoff)

Als die Lungenfibrose ihrer Mutter sich dieses Jahr immer mehr verschlechterte und deutlich wurde, dass Mette-Marit eine neue Lunge benötigt, kehrte sie Anfang Juni 2026 überstürzt zurück. Es wird erwartet, dass sie bei der Zeremonie in Trondheim als Kronprinzessin eine Rolle spielen wird. Prinz Sverre Magnus, der jüngere Bruder, studiert seit diesem Jahr am Forward College in Portugal.

Høiby wartet auf Berufungsverhandlung
Mette-Marits ältester Sohn, Marius Borg Høiby, aus einer früheren Beziehung, wurde zu einer Haftstrafe wegen Sexualedikten verurteilt und befindet sich bis zur Berufungsverhandlung im Februar mit Fußfessel unter Hausarrest im königlichen Wohnsitz Skaugum.

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