Bombendrohungen legen 100 Schulen in Italien lahm

Absender: „Will jeden Einzelnen von Ihnen töten“

In der anonymen E-Mail hieß es: „Ich habe gerade in Ihrem Gebäude in einem Plastiksack einen leistungsstarken Sprengsatz mit Fernzündung deponiert. Wir sind gekommen, um Sie zu vernichten. Wir werden einen Völkermord an den Italienern verüben. Ich habe mich lange darauf vorbereitet, jeden Einzelnen von Ihnen zu töten.“ Die Nachricht war mit dem Namen Mikhail Andropow unterzeichnet. Der Absender gab sich als Vertreter einer terroristischen Organisation aus.