„Müssen uns schützen“
Bombendrohungen legen 100 Schulen in Italien lahm
Ausnahmezustand an mehr als 100 Schulen in Italien: Weil eine anonyme Bombendrohung am Mittwoch in Bildungseinrichtungen mehrerer Städte eingegangen war, mussten die Gebäude geräumt werden. Die Schüler wurden nach Hause geschickt.
Polizeikräfte durchsuchten die Gebäude nach möglichen Sprengsätzen. Besonders viele Schulen waren in Rom betroffen. Die Schulleitungen verständigten die Polizei, die zur Räumung der Gebäude riet. Droh-Mails an Schulen gab es auch in Nordirland und Schottland.
Absender: „Will jeden Einzelnen von Ihnen töten“
In der anonymen E-Mail hieß es: „Ich habe gerade in Ihrem Gebäude in einem Plastiksack einen leistungsstarken Sprengsatz mit Fernzündung deponiert. Wir sind gekommen, um Sie zu vernichten. Wir werden einen Völkermord an den Italienern verüben. Ich habe mich lange darauf vorbereitet, jeden Einzelnen von Ihnen zu töten.“ Die Nachricht war mit dem Namen Mikhail Andropow unterzeichnet. Der Absender gab sich als Vertreter einer terroristischen Organisation aus.
Die italienische Regierung reagierte mit einer kurzfristig einberufenen Krisensitzung unter der Leitung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni Der italienische Verteidigungsminister Guido Crosetto verurteilte die Bombendrohungen. Sie seien Teil einer „Strategie, Angst und Besorgnis zu verbreiten“. Die Sicherheitskräfte seien gerade damit beschäftigt, ernst zu nehmende Drohungen von den Taten profilierungssüchtiger Menschen zu unterscheiden, sagte der Minister. Solche Fälle würden leider zunehmen, fügte er hinzu.
Minister befürchtet Zunahme von Fällen
Der italienische Verteidigungsminister Guido Crosetto verurteilte die Bombendrohungen. Sie seien Teil einer „Strategie, Angst und Besorgnis zu verbreiten“. Die Sicherheitskräfte seien gerade damit beschäftigt, ernst zu nehmende Drohungen von den Taten profilierungssüchtiger Menschen zu unterscheiden, sagte der Minister. Solche Fälle würden leider zunehmen, fügte er hinzu. In der vergangenen Woche hatten Bombendrohungen Alarm auf den Flughäfen in ganz Europa und auch in einigen Medienhäusern ausgelöst.
Droh-Mails an Schulen in Nordirland und Schottland
Auch in Nordirland leitete die Polizei Untersuchungen ein, nachdem in der Früh Hunderte Schulen eine E-Mail mit einer Bombendrohung erhalten hatten, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete. Die nordirische Bildungsbehörde (Education Authority) erklärte demnach, dass es bereits im vergangenen Monat zu ähnlichen Vorfällen an Schulen im Land kam. Hinweise auf eine ernst zu nehmende Bedrohung gebe es aber nicht.
In Schottland erhielten der Polizei zufolge zahlreiche Schulen ebenso entsprechende Droh-E-Mails. Die schottische Polizei stuft diese jedoch als Falschmeldungen ein und sieht keine Notwendigkeit, Evakuierungen an Schulen durchzuführen. Schottischen Medienberichten zufolge wurden in der Früh dennoch zahlreiche Schülerinnen und Schüler evakuiert.
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