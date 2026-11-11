Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Deal in Abu Dhabi

Großer Gefangenentausch zwischen Moskau und Kiew

Außenpolitik
11.11.2026 13:23
Die Ukraine und Russland haben sich auf einen großen Gefangenenaustausch geeinigt.
Die Ukraine und Russland haben sich auf einen großen Gefangenenaustausch geeinigt.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Russland und die Ukraine haben sich auf einen Gefangenenaustausch im großen Stil geeinigt. Das geht aus russischen Angaben vom Mittwoch nach den Dreier-Verhandlungen zwischen den beiden Kriegsparteien und den USA in Abu Dhabi hervor. Die genaue Zahl und Details zum Ablauf werden erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der russische Generalstab sprach lediglich von „mehr als 1000 Gefangenen“, die in den kommenden zwei, drei Wochen von jeder Seite übergeben werden sollen. Zuvor hatte bereits der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ähnliche Zahlen genannt und über den geplanten Austausch von 1000 bis 1500 Gefangenen informiert.

Russlands Verhandlungsführer in Abu Dhabi, Wladimir Medinski, lobte die Rolle der US-Vermittler Steve Witkoff und Jared Kushner bei den auf zwei Tage angesetzten Gesprächen als positiv. Die Verhandlungen am zweiten Tag waren deutlich kürzer als die am Dienstag.

Im Zentrum des Treffens hätten Sicherheitsfragen gestanden, sagte Medinski. Demnach ging es um Sicherheitsgarantien für die Ukraine, aber auch für Russland nach Beendigung des Krieges. Die Sicherheit des einen dürfe nicht zulasten des Schutzbedürfnisses des anderen Landes gehen. Russland habe den Krieg gegen die Ukraine unter anderem auch deshalb begonnen, weil es sich durch ein Streben der Ukraine nach einer NATO-Mitgliedschaft in seiner Sicherheit bedroht gesehen habe.

Europäer haben nichts mitzureden
Zur Anwesenheit von europäischen Vertretern bei den zweitägigen Gesprächen in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate sagte Medinski, dass die russische Seite keinen Kontakt zu ihnen gehabt habe. Es sei auch nicht klar, mit welchem Ziel sie angereist seien.

Lesen Sie auch:
Europa tritt in Abu Dhabi als Berater auf – andere Nationen verhandeln.
Ewige Zuschauerrolle
Ukraine-Gipfel: Europa nur „am Rande“ involviert
10.11.2026
Ukraine-Gespräche
Kreml zu Statistenrolle Europas: „Bleibt im Hotel“
10.11.2026

Seit Kriegsbeginn Dutzende Gefangenenaustausche
Nach ukrainischen Angaben gab es seit Kriegsbeginn im Februar 2022 mindestens 78 Gefangenenaustausche, bei denen insgesamt knapp 10.000 Ukrainer freikamen. Bei den letzten direkten Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine im Februar in Genf war ein Austausch von jeweils 500 Gefangenen vereinbart worden, der im März in zwei Etappen umgesetzt wurde.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
11.11.2026 13:23
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

krone.tv fragt nach
Christkindlmarkt-Besuch: Leistbar oder zu teuer?
Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
150.834 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Formel 1
Toto Wolff deutlich: „Dann soll er daheimbleiben“
112.976 mal gelesen
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
91.018 mal gelesen
Motor
Ein Hersteller setzt Milliarden auf den Verbrenner
1093 mal kommentiert
Honda entwickelt einen neuen V6-Hybridantrieb für große US-Modelle, die ab 2027 auf den Markt ...
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
829 mal kommentiert
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Außenpolitik
Alarm an NATO-Ostflanke: Hunderttausende betroffen
750 mal kommentiert
NATO-Streitkräfte im Baltikum reagierten sofort und konnten die Bedrohungslage offenbar ...
Mehr Außenpolitik
Antrag im Parlament
Die Grünen fordern Abnehmspritze auf Rezept
Deal in Abu Dhabi
Großer Gefangenentausch zwischen Moskau und Kiew
Kosten: 30.000 Euro
Tinte ist trocken: Sobotka-Foto bald im Parlament
Export-Beschränkungen
Diesel-Knappheit: China verschärft globale Lage
Österreich als Hotspot
Regierung einigt sich auf strenges Spionagegesetz
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf