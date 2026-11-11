Großer Gefangenentausch zwischen Moskau und Kiew

Russland und die Ukraine haben sich auf einen Gefangenenaustausch im großen Stil geeinigt. Das geht aus russischen Angaben vom Mittwoch nach den Dreier-Verhandlungen zwischen den beiden Kriegsparteien und den USA in Abu Dhabi hervor. Die genaue Zahl und Details zum Ablauf werden erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.
Der russische Generalstab sprach lediglich von „mehr als 1000 Gefangenen“, die in den kommenden zwei, drei Wochen von jeder Seite übergeben werden sollen. Zuvor hatte bereits der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ähnliche Zahlen genannt und über den geplanten Austausch von 1000 bis 1500 Gefangenen informiert.
Russlands Verhandlungsführer in Abu Dhabi, Wladimir Medinski, lobte die Rolle der US-Vermittler Steve Witkoff und Jared Kushner bei den auf zwei Tage angesetzten Gesprächen als positiv. Die Verhandlungen am zweiten Tag waren deutlich kürzer als die am Dienstag.
Im Zentrum des Treffens hätten Sicherheitsfragen gestanden, sagte Medinski. Demnach ging es um Sicherheitsgarantien für die Ukraine, aber auch für Russland nach Beendigung des Krieges. Die Sicherheit des einen dürfe nicht zulasten des Schutzbedürfnisses des anderen Landes gehen. Russland habe den Krieg gegen die Ukraine unter anderem auch deshalb begonnen, weil es sich durch ein Streben der Ukraine nach einer NATO-Mitgliedschaft in seiner Sicherheit bedroht gesehen habe.
Europäer haben nichts mitzureden
Zur Anwesenheit von europäischen Vertretern bei den zweitägigen Gesprächen in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate sagte Medinski, dass die russische Seite keinen Kontakt zu ihnen gehabt habe. Es sei auch nicht klar, mit welchem Ziel sie angereist seien.
Seit Kriegsbeginn Dutzende Gefangenenaustausche
Nach ukrainischen Angaben gab es seit Kriegsbeginn im Februar 2022 mindestens 78 Gefangenenaustausche, bei denen insgesamt knapp 10.000 Ukrainer freikamen. Bei den letzten direkten Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine im Februar in Genf war ein Austausch von jeweils 500 Gefangenen vereinbart worden, der im März in zwei Etappen umgesetzt wurde.
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