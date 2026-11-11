Tinte ist trocken: Sobotka-Foto bald im Parlament

Vernissage zum Empfang?

Dass Sobotkas Wahl auf Wurm gefallen ist, überrascht nicht. Sobotka wollte bekanntlich bereits in seiner Amtszeit Werke des Künstlers ins Parlament holen. Zwei Tage vor seinem Abschied kaufte er zwei Wurm-Skulpturen um 240.000 Euro. Sein Nachfolger Walter Rosenkranz (FPÖ) machte den Kauf rückgängig und ließ die Skulpturen zurückbringen, die Kosten für den Rücktransport trug die Parlamentsdirektion. Mit dem Porträt kommt jetzt doch ein Wurm ins Hohe Haus, und dieses Mal soll er bleiben. Wann das Foto abgeholt und aufgehängt wird, steht bislang nicht fest. Offen ist auch, ob Sobotka das Bild mit einem Sektempfang ins Parlament holen will.