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Kosten: 30.000 Euro

Tinte ist trocken: Sobotka-Foto bald im Parlament

Innenpolitik
11.11.2026 13:20
Sobotka schöpfte den Maximalrahmen von 30.000 Euro für das Foto voll aus.
Sobotka schöpfte den Maximalrahmen von 30.000 Euro für das Foto voll aus.(Bild: APA/EVA MANHART)
Porträt von Nikolaus Frings
Von Nikolaus Frings

Die Tinte ist trocken, jetzt fehlt nur mehr der Nagel: Wolfgang Sobotka kehrt bald ins Hohe Haus zurück. Allerdings nicht in den Befragungssaal des U-Ausschusses, oder in den Plenarsaal – sondern nur in seine Nähe. Der Vertrag für sein 30.000 Euro teures Präsidenten-Porträtfoto wurde von Sobotkas Künstler der Wahl Erwin Wurm bereits signiert. Nur noch letzte Details sind zu klären. 

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Im September hat die „Krone“ den Auftrag öffentlich gemacht, jetzt ist er besiegelt. Der österreichische Künstler Erwin Wurm hat den Vertrag für das Porträt von Ex-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) unterschrieben, wie die Parlamentsdirektion auf Anfrage bestätigt. Ein Porträt, das nicht gemalt, sondern fotografiert wurde. Bezahlt wird es aus dem Parlamentsbudget, und damit vom Steuerzahler zum üppigen Preis von 30.000 Euro netto. Mehr ist für solche Porträts nicht vorgesehen.

Ein Bild für jeden Präsidenten
Ein gesetzliches Recht auf das Porträt gibt es nicht. Es ist aber seit Beginn der Zweiten Republik üblich, dass Nationalratspräsidenten nach ihrer Amtszeit mit einem Bild geehrt werden. Die Werke hängen in einem Gang nahe dem Plenarsaal, den Künstler suchen sich die Geehrten selbst aus.

Allzu viel Betrieb herrscht dort aber nicht: Seit rund zehn Jahren ist kein neues Porträt dazugekommen. Das von Doris Bures (SPÖ) ist fertig und liegt im Archiv, weil sie noch im Nationalrat sitzt. Von Elisabeth Köstinger (ÖVP) wartet die Parlamentsdirektion bis heute auf einen Künstlernamen. Aufgehängt wird das Bild erst, wenn sie dem Nationalrat nicht mehr angehören. Bei Sobotka ist das seit Oktober 2024 der Fall, und das Fotoshooting hat bereits stattgefunden. 

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Vernissage zum Empfang?
Dass Sobotkas Wahl auf Wurm gefallen ist, überrascht nicht. Sobotka wollte bekanntlich bereits in seiner Amtszeit Werke des Künstlers ins Parlament holen. Zwei Tage vor seinem Abschied kaufte er zwei Wurm-Skulpturen um 240.000 Euro. Sein Nachfolger Walter Rosenkranz (FPÖ) machte den Kauf rückgängig und ließ die Skulpturen zurückbringen, die Kosten für den Rücktransport trug die Parlamentsdirektion. Mit dem Porträt kommt jetzt doch ein Wurm ins Hohe Haus, und dieses Mal soll er bleiben. Wann das Foto abgeholt und aufgehängt wird, steht bislang nicht fest. Offen ist auch, ob Sobotka das Bild mit einem Sektempfang ins Parlament holen will.

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