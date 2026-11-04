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Abtauchen im AVITA Resort Bad Tatzmannsdorf

Reisen & Urlaub
04.11.2026 00:01
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Wellness pur im Avita Resort Bad Tatzmannsdorf genießen.
Wellness pur im Avita Resort Bad Tatzmannsdorf genießen.(Bild: AVITA Resort)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Zeit für besondere Momente, die in Erinnerung bleiben. Einfach mal den Alltag hinter sich lassen, abtauchen und das Leben genießen. Im AVITA Therme & Resort in Bad Tatzmannsdorf warten 15 Pools, 24 Saunen, exklusive Spa-Erlebnisse und besondere Genussmomente für eine unvergessliche Wellnessauszeit voller Wärme, Entspannung und Wohlgefühl. Ein Ort, an dem die Zeit für einen Moment stillzustehen scheint.

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Einfach mal raus aus dem Alltag, abtauchen und die Zeit zum Entspannen genießen. Im AVITA Therme & Resort in Bad Tatzmannsdorf wird aus einer kleinen Auszeit ein großes Wohlgefühl. Nur etwa eine Stunde von Wien und Graz entfernt warten 15 Pools, über 2.000 m² Wasserfläche, 24 Saunen und besondere Spa-Erlebnisse. Dazu jede Menge Raum für Entspannung, Genuss und unvergessliche Momente abseits von Trubel und Alltag.

(Bild: AVITA Resort)

Eintauchen und alles andere vergessen
Warmes Thermalwasser, prickelnde Sprudelliegen und wohltuende Massagedüsen lassen den Alltag schnell vergessen. Wer es noch exklusiver mag, genießt in einer Deluxe Lounge einen privaten Rückzugsort für zwei, erfrischende Drinks, entspannte Stunden und das schöne Gefühl, gerade nirgendwo anders sein zu wollen.

(Bild: AVITA Resort)

Gemeinsam ins Schwitzen kommen
Im Sauna Garten Eden wird es heiß. Richtig heiß sogar. Besonders eindrucksvoll ist die Event Seesauna, in der spektakuläre Showaufgüsse mit Musik und mitreißenden Choreografien für Gänsehautmomente sorgen. Einen charmanten Kontrast bietet die Uhudler-Sauna: Zwischen Weinreben und urigem Kellerstöckl-Ambiente trifft südburgenländische Tradition auf wohltuende Hitze. Und wer den Wechsel zwischen heiß und kalt liebt, findet in der Schneesauna bei eisigen Temperaturen eine erfrischende Abwechslung. Ein prickelnder Kontrast, der die Sinne belebt.

(Bild: AVITA Resort)

Wärme, die unter die Haut geht
Noch mehr Entspannung verspricht das AVITA Premium Spa. In der exklusiven Spa Suite sorgen wohltuende Behandlungen für zwei für besondere Verwöhnmomente. Anschließend laden stilvolle Ruheräume zum Abschalten, Kuscheln und Seele-baumeln-Lassen ein.

(Bild: AVITA Resort)

Genussmomente, die bleiben
Nach einem genussvollen Abendessen lädt die neu gestaltete Sera Bar zum Verweilen ein. Elegantes Design, warme Farben und ein gutes Glas Wein oder ein prickelnder Cocktail schaffen den perfekten Rahmen, um den Abend entspannt ausklingen zu lassen. Vielleicht mit einem guten Gespräch, vielleicht einfach nur mit einem zufriedenen Lächeln. Denn manchmal sind es genau diese kleinen Momente, die einen Urlaub so besonders machen.

(Bild: AVITA Resort)
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