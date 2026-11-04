Abtauchen im AVITA Resort Bad Tatzmannsdorf

Genussmomente, die bleiben

Nach einem genussvollen Abendessen lädt die neu gestaltete Sera Bar zum Verweilen ein. Elegantes Design, warme Farben und ein gutes Glas Wein oder ein prickelnder Cocktail schaffen den perfekten Rahmen, um den Abend entspannt ausklingen zu lassen. Vielleicht mit einem guten Gespräch, vielleicht einfach nur mit einem zufriedenen Lächeln. Denn manchmal sind es genau diese kleinen Momente, die einen Urlaub so besonders machen.