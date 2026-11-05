Leuchtender Himmel im dunklen Norden

Winterhimmel in magischen Farben

Um unseren eigentlichen Traum vom norwegischen Winterurlaub wahr werden zu lassen, fliegen wir nach einigen Tagen in der Hauptstadt weiter nach Tromsø – die größte Stadt nördlich des Polarkreises. Als wir am 21. Jänner im hohen Norden landen, ist die gute Laune der Einheimischen nicht zu übersehen. Sie feiern „Soldagen“, also den Tag der Sonne. Seit sieben Wochen haben die Menschen hier die Sonne nicht mehr gesehen, an diesem Mittwoch erschien sie zum ersten Mal nach der Polarnacht für einen Moment wieder über den Bergen am Horizont.