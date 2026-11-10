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Ergänzend zu Heer & Co

Auch die ÖBB bilden jetzt Leistungssportler aus

Sport-Mix
10.11.2026 16:10
Jeffrey Pang (Sportschießen), Sarah Volkmann (Jiu-Jitsu) und Martin Kain (Fechten) sind beim ...
Jeffrey Pang (Sportschießen), Sarah Volkmann (Jiu-Jitsu) und Martin Kain (Fechten) sind beim ersten Ausbildungsdurchgang dabei. Das freute auch Silvia Angelo(Bild: BMWKMS/ HBF/Daniel Trippolt)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Ergänzend zu jenen Modellen von Bundesheer, Justiz, Zoll und Polizei bilden jetzt auch die ÖBB Leistungssportlerinnen und Leistungssportler aus. Am 3. Dezember beginnt für eine Athletin und sieben Athleten die Ausbildung zur Fahrdienstleiterin bzw. Fahrdienstleiter.

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Sarah Volkmann, Mitglied des österreichischen Jiu-Jitsu-Nationalteams, sagt: „Das ist auch für uns kleinere Sportarten natürlich eine Mega-Sache.“ Fechter Martin Kain, der in der Florett-Nationalmannschaft kämpft, betont: „Dadurch können wir uns noch mehr unserem Sport widmen.“ Weiters sind im ersten Jahrgang Mario Stino (Tennis), Patrick Neumeister (Darts), Jeffrey Pang (Sportschießen), Oskar Charlesworth (Snooker), Marcin Nyckowiak (Landhockey) und Markus Hauser (Laufen) dabei.

Das Angebot richtet sich an Athletinnen und Athleten, die bereits während ihrer aktiven Karriere eine fundierte Ausbildung absolvieren und sich gleichzeitig eine langfristige berufliche Perspektive aufbauen möchten. Die Ausbildung startet am 3. Dezember und läuft bis Ende Jänner 2028.

Sarah Volkmann, Martin Kain und Jeffrey Pang im Austausch mit Michaela Schmidt und Silvia ...
Sarah Volkmann, Martin Kain und Jeffrey Pang im Austausch mit Michaela Schmidt und Silvia Angelo.(Bild: NATHAN DORFER)

4-Tage-Woche und 22 Wochenstunden
Sie ist gezielt auf die Anforderungen des Leistungssports abgestimmt: Mit einer 4-Tage-Woche und 22 Wochenstunden bleibt ausreichend Zeit für Trainingseinheiten sowie Wettkämpfe. Bereits während der Ausbildung erhalten die Teilnehmer:innen ein monatliches Bruttogehalt in Höhe von 1,747,14 Euro. 

Fahrdienstleiterinnen und Fahrdienstleiter übernehmen eine zentrale Rolle im Bahnbetrieb. Sie steuern den Zugverkehr digital, stellen Weichen und Signale, sorgen für Sicherheit und einen reibungslosen Ablauf und treffen im Störungsfall rasch die richtigen Entscheidungen. Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung erfolgt der direkte Einstieg bei der ÖBB-Infrastruktur AG. Dank Arbeitszeitmodellen im Schichtdienst bleibt auch nach der Ausbildung die Kombination mit dem Leistungssport möglich.

Beim Pressetermin am Dienstag waren alle gut gelaunt.
Beim Pressetermin am Dienstag waren alle gut gelaunt.(Bild: NATHAN DORFER)

Echte berufliche Perspektive
„Mit diesem Programm eröffnen wir Leistungssportlerinnen und Leistungssportlern eine echte berufliche Perspektive – ohne dass sie sich zwischen Sport und Beruf entscheiden müssen. Wir investieren damit gezielt in Menschen, die Zielorientierung, Verantwortung und Leistungsbereitschaft mitbringen – Eigenschaften, die auch im Bahnbetrieb essenziell sind“, betont Silvia Angelo, Vorständin bei der ÖBB-Infrastruktur AG. Sie selbst hält sich u.a. mit Kickboxen fit. Ihr Sohn ist erfolgreicher Jiu-Jitsu-Kämpfer.

Ein Erfolgsmodell
„Die österreichischen Anstellungsmodelle sind ein Erfolgsmodell, um das wir auch international beneidet werden. Die ÖBB sind ein zukunftsträchtiger Arbeitgeber mit sehr attraktiven Berufen. Dieses Programm ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie wir Sport und die Ausbildung von Fachkräften sinnvoll verbinden und Athletinnen und Athleten angfristige Perspektiven bieten können. Und nicht zuletzt gewinnen die ÖBB so hervorragende neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit Engagement, Leistungsbereitschaft und Zeitmanagements auszeichnen“, sagt Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt.

Die Salzburgerin schob das Projekt tatkräftig mit an. Ihr war es auch wichtig, dass dort „kleinere Sportarten“ eine Chance bekommen. Insgesamt hatten sich für den ersten Ausbildungsdurchgang 40 Personen beworben. Das Pilotprojekt wurde gemeinsam mit dem Österreichischen Eisenbahnersport entwickelt.

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