Auch die ÖBB bilden jetzt Leistungssportler aus

Ein Erfolgsmodell

„Die österreichischen Anstellungsmodelle sind ein Erfolgsmodell, um das wir auch international beneidet werden. Die ÖBB sind ein zukunftsträchtiger Arbeitgeber mit sehr attraktiven Berufen. Dieses Programm ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie wir Sport und die Ausbildung von Fachkräften sinnvoll verbinden und Athletinnen und Athleten angfristige Perspektiven bieten können. Und nicht zuletzt gewinnen die ÖBB so hervorragende neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit Engagement, Leistungsbereitschaft und Zeitmanagements auszeichnen“, sagt Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt.