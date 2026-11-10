Ex hielt Frau zwei Jahre in Wohnung gefangen



Frau durfte Zimmer nicht einmal für Toilettengang verlassen

Die Frau erklärte, dass ihr Ex-Mann Arturo Calzada-Becerril (40) sie aus Mexiko mitgebracht habe und sie dann zwei Jahre lang in der Wohnung eingeschlossen habe. Zu Beginn hätte sie noch hin und wieder das Schlafzimmer verlassen dürfen. Schließlich wurde ihr sogar das verwehrt. Man habe ihr nur zweimal täglich etwas zu essen gebracht und sie war gezwungen, einen Kübel in dem Zimmer als Toilette zu benutzen.