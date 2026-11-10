War an Bett gekettet
Ex hielt Frau zwei Jahre in Wohnung gefangen
Ein unfassbares Martyrium hat eine Frau im US-Bundesstaat North Dakota durchleben müssen. Das Gewaltopfer wurde von ihrem Ex-Mann zwei Jahre in seiner Wohnung gefangengehalten und misshandelt. Als sie entdeckt und befreit wurde, war sie an ein Bett gekettet.
Das Opfer wurde nur zufällig gefunden, weil ein Hausarbeiter, der routinemäßige Wartungsarbeiten durchführte, Hilferufe aus der Wohnung in der Stadt Fargo hörte. Als er diese betrat, fand er die Frau angekettet an ein Bett vor. Zudem war eine Kamera auf sie gerichtet, wie Valley News Live berichtete.
Die Fenster der Wohnung waren mit Alufolie abgeklebt, damit niemand in die Wohnung schauen konnte. Wie den Gerichtsakten zu entnehmen ist, hatte die Frau „ein Vorhängeschloss um ihren rechten Knöchel, wobei das andere Ende der Kette am Bett befestigt war“.
Frau durfte Zimmer nicht einmal für Toilettengang verlassen
Die Frau erklärte, dass ihr Ex-Mann Arturo Calzada-Becerril (40) sie aus Mexiko mitgebracht habe und sie dann zwei Jahre lang in der Wohnung eingeschlossen habe. Zu Beginn hätte sie noch hin und wieder das Schlafzimmer verlassen dürfen. Schließlich wurde ihr sogar das verwehrt. Man habe ihr nur zweimal täglich etwas zu essen gebracht und sie war gezwungen, einen Kübel in dem Zimmer als Toilette zu benutzen.
Neben ihrem Peiniger wurde sie auch von einer 41-jährigen Frau namens Erendira Amoles gequält, die sie wie Calzada-Becerril sexuell missbraucht und geschlagen hatte, erklärte das Opfer. Die Polizei stellte bei der Befreiung der Frau Prellungen an ihrem Körper und im Gesicht fest.
Die Frau erklärte, ihr Ex-Mann habe sie wegen seines Aufenthaltsstatus ausnutzen wollen – sie hatte eine US-Staatsbürgerschaft. Die beiden Beschuldigten erklärten indes, sie hätten ihr Opfer nur eingesperrt, da es drogensüchtig sei und sie nicht wollten, dass sie Suchtgift konsumiere. Calzada-Becerril und Amoles wurden festgenommen.
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