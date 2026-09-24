Roboter läuft Marathon unter viereinhalb Stunden

Ein vierbeiniger Roboter hat in Südkorea bei einem Marathon mitgemacht – und ihn in etwa vier Stunden und 19 Minuten mit nur einer Akkuladung geschafft. „Raibo2“ übertrumpfe bei der Reichweite andere vierbeinige Roboter deutlich und hätte nach dem Zieleinlauf noch rund 25 Kilometer weiterlaufen können, berichtet das Forscherteam vom Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) in Daejeon im Fachjournal „Nature“.