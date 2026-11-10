Wie die KI bei der Job- und Wohnungssuche hilft

Ruska Atanasova arbeitet seit zehn Jahren in der Notschlafstelle am Innsbrucker Schusterbergweg. Als Sozialarbeiterin kennt sie die Probleme ihrer Klientinnen und Klienten: Wer keine Meldeadresse angeben kann, hat es schwer, Arbeit zu finden. „90 Prozent unserer Klienten suchen eine Wohnung und eine Arbeit“, sagt sie. Ein Teufelskreis, aus dem wohnungslose Menschen ohne Unterstützung nur schwer herausfinden. Um diesen zu durchbrechen, hat die Sozialarbeiterin eine Plattform entwickelt – JobRoom.