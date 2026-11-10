Wie die KI bei der Job- und Wohnungssuche hilft

Ein fehlender fester Wohnsitz darf nicht bedeuten, dass auch der Weg zurück ins Berufsleben versperrt bleibt. Genau hier setzt JobRoom an: Das Angebot unterstützt Menschen dabei, neue berufliche Perspektiven zu entwickeln und Schritt für Schritt den Weg zurück in den Arbeitsmarkt zu finden.
Ruska Atanasova arbeitet seit zehn Jahren in der Notschlafstelle am Innsbrucker Schusterbergweg. Als Sozialarbeiterin kennt sie die Probleme ihrer Klientinnen und Klienten: Wer keine Meldeadresse angeben kann, hat es schwer, Arbeit zu finden. „90 Prozent unserer Klienten suchen eine Wohnung und eine Arbeit“, sagt sie. Ein Teufelskreis, aus dem wohnungslose Menschen ohne Unterstützung nur schwer herausfinden. Um diesen zu durchbrechen, hat die Sozialarbeiterin eine Plattform entwickelt – JobRoom.
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