Asbest-Skandal: Behörden drohen Millionen-Klagen

Vier Steinbrüche im Burgenland wurden zu Weihnachten 2025 wegen eines möglichen Asbestrisikos geschlossen. Nun liegen für zwei Standorte neue Testergebnisse vor. Die Betreiber verlangen die sofortige Aufhebung der Bescheide, den Behörden drohen Millionen-Klagen.
„Die plötzlich im Dezember 2025 behauptete Lebensgefahr gab es nie“, stellt Frank Eichhorn, Betriebsleiter des Steinbruchs Pilgersdorf, klar. In vier Steinbrüchen im Mittel- und Südburgenland wurde natürlich vorkommender Asbest vermutet. Im November 2025 entnommene Proben waren laut Land positiv. Eine Gesundheitsgefährdung könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es damals. Die Bezirkshauptmannschaften ordneten die sofortige Einstellung des Abbaus an.
Das kostete die Unternehmen Millionen, heißt es gegenüber der „Krone“. Die Betreiber ließen deshalb das Institut für Gefahrstoff-Forschung der deutschen Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie sowie die CRB Analyse Service GmbH Gesteinsprodukte nach dem Fallrohrverfahren untersuchen – und die Ergebnisse bringen die Behörden in Erklärungsnot.
Mit dem – zugegeben – belasteten Wort „Asbest“ eine Hysterie zu provozieren, ist zutiefst abzulehnen.
Frank Eichhorn, Betriebsleiter des Steinbruchs Pilgersdorf
Bild: Christoph Miehl
Behörden müssen mit Millionenklagen rechnen
Denn die Asbest-Werte für Pilgersdorf und Bernstein liegen weit unter den herangezogenen Grenzwerten. Die Ergebnisse für zwei weitere Steinbrüche stehen noch aus. Frank Eichhorn, Betriebsleiter des Steinbruchs Pilgersdorf, fordert die Bezirkshauptmannschaft nun klar auf, die Schließungsbescheide sofort aufzuheben. Diese seien schon zu Weihnachten 2025 fehlerhaft gewesen.
„Der Schaden, den die Behördenvertreterinnen hier basierend auf unwissenschaftlichen und handwerklich bedenklichen Daumen-Mal-Pi-Analysen angerichtet haben, sollte nun nicht noch größer gemacht werden“, sagt Eichhorn. Damit zeichnet sich ein heftiger Rechtsstreit darüber ab, ob die behördliche Schließung gerechtfertigt war. Wie die „Krone“ erfuhr, planen die Betriebe rechtlich gegen die Behörden vorzugehen.
Sogar Taskforce gab Entwarnung
Die Entscheidung der Behörden lässt bereits seit Monaten auf sich warten. Im September erklärte die BH Oberwart, die mittlerweile allein zuständig ist, die Frage nach dem richtigen Analyseverfahren sei weiterhin ungeklärt. Auch die rechtliche Einstufung des zerkleinerten Gesteins habe erst geklärt werden müssen.
Die Taskforce des Landes verwies damals darauf, dass ihre Messwerte unter dem österreichischen Grenzwert für Arbeitnehmer und auch unter ihrem eigenen Orientierungswert gelegen seien. Greenpeace widersprach: Werte aus der Arbeitswelt einfach auf die Bevölkerung zu übertragen, sei wissenschaftlich falsch; von Entwarnung könne keine Rede sein.
„Leider haben in diesem Zusammenhang auch Personen Einfluss genommen, die vielleicht Experten für die Entsorgung von belasteten Baumaterialien wie Dach- und Wandplatten sind, nicht aber für geogene Vorkommen“, kritisiert der Geologe Martin Kirschbaum von der RWTH Aachen die aus seiner Sicht falschen Untersuchungen der Behörden und Greenpeace.
„Während Baustoffe technisch hergestellt wurden und Asbest-Anteile bis zu 30 Prozent haben, kommen natürliche Asbestminerale in den Gesteinen der burgenländischen Brüche nur in geringsten Spuren und viel fester verbunden vor, was nicht im Entferntesten mit Baurestmassen zu vergleichen ist und normgerecht untersucht werden muss.“
Greenpeace: „Steinbrüche müssen geschlossen bleiben“
Das sieht Greenpeace völlig anders: „Bei Asbest gilt absolutes Minimierungsgebot. Es steht außer Zweifel, dass in den geschlossenen Steinbrüchen im Burgenland bedenkliche Mengen an Asbest enthalten sind“, so Herwig Schuster, Umweltchemiker bei Greenpeace Österreich: „Auch die Faserfreisetzung durch das abgebaute Gestein wurde durch Messungen der burgenländischen Taskforce belegt. In Großpetersdorf wurde sogar das 17-fache des von der Taskforce festgelegten Grenzwerts für Asbest in der Luft gemessen.“ Es sei höchst unverantwortlich, dass „man mehr als dreißig Jahre nach Verbot dieses krebserregenden Materials immer noch versucht, es für Profit in Umlauf zu bringen. Die vier betroffenenen Steinbrüche müssen geschlossen bleiben.“
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