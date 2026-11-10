Asbest-Skandal: Behörden drohen Millionen-Klagen

„Die plötzlich im Dezember 2025 behauptete Lebensgefahr gab es nie“, stellt Frank Eichhorn, Betriebsleiter des Steinbruchs Pilgersdorf, klar. In vier Steinbrüchen im Mittel- und Südburgenland wurde natürlich vorkommender Asbest vermutet. Im November 2025 entnommene Proben waren laut Land positiv. Eine Gesundheitsgefährdung könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es damals. Die Bezirkshauptmannschaften ordneten die sofortige Einstellung des Abbaus an.

Das kostete die Unternehmen Millionen, heißt es gegenüber der „Krone“. Die Betreiber ließen deshalb das Institut für Gefahrstoff-Forschung der deutschen Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie sowie die CRB Analyse Service GmbH Gesteinsprodukte nach dem Fallrohrverfahren untersuchen – und die Ergebnisse bringen die Behörden in Erklärungsnot.