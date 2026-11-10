Sammer zur Causa Musiala: „Eine Katastrophe“

„Uli nimmt darauf keine Rücksicht“

Harte Worte, für die Sammer auch ein bisschen Verständnis zeigt, da es „natürlich auch um monetäre Gesichtspunkte geht. Und ich habe Uli Hoeneß nie anders kennengelernt, als dass er diese Punkte auch dann so deutlich benennt. Das kann man jetzt entweder gut finden oder weniger gut finden. Uli nimmt darauf keine Rücksicht. Er ist der Erste, der diesen Jungen über alles schützen würde, gegen alles, das ist gar keine Frage. Und auf der anderen Seite aber ist der Verein auch sein Junge.“