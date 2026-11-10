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Nach Hoeneß-Aussagen

Sammer zur Causa Musiala: „Eine Katastrophe“

Deutsche Bundesliga
10.11.2026 11:06
Matthias Sammer (r.) zeigt zwar Verständnis für die Worte von Uli Hoeneß, für Jamal Musiala (l.) ...
Matthias Sammer (r.) zeigt zwar Verständnis für die Worte von Uli Hoeneß, für Jamal Musiala (l.) sei das aber alles „eine Katastrophe“.(Bild: AFP)
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Von krone Sport

Die Aussagen von Uli Hoeneß in Bezug auf Bayern-Star Jamal Musiala haben gefühlt ganz Fußball-Deutschland in Aufruhr versetzt. Nun hat sich auch der frühere Bayern-Vorstand und jetzige Dortmund-Berater Matthias Sammer dazu geäußert.

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„Ich muss sagen, in der Magengegend fühlt sich das nicht gut an, weil das speziell für Jamal selber natürlich eine Katastrophe ist“, sagte Sammer in der Sky-Sendung „Sammer & Basile“.

Hoeneß-Aussagen zu Musiala HIER ab 1:00:

Bayern laut Hoeneß „in einem Dilemma“
Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte vor zwei Tagen beim „Sonntags-Stammtisch“ des Bayerischen Rundfunks in Bezug auf Jamal Musiala, der unter temporär auftretenden Absencen leidet, gesagt, dass der Verein da „natürlich in einem Dilemma“ stecke. „Der hat eine Krankheit, die nicht ohne Weiteres heilbar ist, die aber durch Medikamente einigermaßen beherrschbar ist. Aber ob er jemals wieder diese Leistungsfähigkeit hat, die er mal hatte ... aber er kriegt weiterhin Geld.“

Uli Hoeneß
Uli Hoeneß(Bild: AFP/APA/Alexandra BEIER)

Der deutsche Nationalspieler war vor knapp zwei Jahren zum zwischenzeitlichen Topverdiener im Klub aufgestiegen – was Hoeneß am Sonntag diese stark diskutierte Aussage tätigen ließ: „Stellen Sie sich mal vor, der FC Bayern würde jetzt seinen Vertrag infrage stellen und sagen, das, was er jetzt leisten kann, ist ja nicht mehr das, was im Vertrag stand ...“

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„Uli nimmt darauf keine Rücksicht“
Harte Worte, für die Sammer auch ein bisschen Verständnis zeigt, da es „natürlich auch um monetäre Gesichtspunkte geht. Und ich habe Uli Hoeneß nie anders kennengelernt, als dass er diese Punkte auch dann so deutlich benennt. Das kann man jetzt entweder gut finden oder weniger gut finden. Uli nimmt darauf keine Rücksicht. Er ist der Erste, der diesen Jungen über alles schützen würde, gegen alles, das ist gar keine Frage. Und auf der anderen Seite aber ist der Verein auch sein Junge.“

(Bild: AFP/APA/FRANCK FIFE)

Sammer könnte sich vorstellen, dass die Bayern bereits Gespräche mit der Musiala-Seite führten, um einen freiwilligen Gehaltsverzicht zu erreichen. Das sei auch legitim, findet der Dortmund-Berater. Möglicherweise seien diese Gespräche „nicht so gut gelaufen, wie sie sich das vorgestellt haben“, weshalb nun Hoeneß Klartext gesprochen habe, spekuliert Sammer.

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