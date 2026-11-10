Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wende im Wahlkampf

Trainer-Legende soll FIFA-Boss Infantino stürzen

Fußball International
10.11.2026 11:21
Trainer-Legende Arsene Wenger will Berichten zufolge neuer FIFA-Präsident werden.
Trainer-Legende Arsene Wenger will Berichten zufolge neuer FIFA-Präsident werden.(Bild: AP/Alastair Grant)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kurz vor dem Ende der Bewerbungsfrist am 18. November gewinnt der Kampf um die FIFA-Präsidentschaft mit einer möglichen Kandidatur von Arsene Wenger an Brisanz. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur und dem Onlineportal „The Athletic“ wird in dieser Woche mit einer Entscheidung des Franzosen gerechnet, ob er als Herausforderer von Amtsinhaber Gianni Infantino um den Chefposten beim Fußball-Weltverband antritt. Öffentlich geäußert hat sich der 77-Jährige noch nicht.

FIFA-Präsident Gianni Infantino
FIFA-Präsident Gianni Infantino(Bild: AFP/NHAC NGUYEN)

Bis zum 18. November müssen die Bewerber für die Wahl beim FIFA-Kongress am 18. März im marokkanischen Rabat ihre Kandidatur angemeldet haben. Wenger wird seit mehreren Wochen als möglicher prominenter Herausforderer Infantinos gehandelt. Die europäischen Kritiker von FIFA-Chef Infantino um UEFA-Präsident Aleksandar Ceferin konnten bisher keinen Gegenkandidaten präsentieren. Neben Wenger wurden zwischenzeitlich auch Ex-Stars wie Luis Figo oder David Beckham gehandelt. Laut UEFA-Forderung soll der FIFA-Chef künftig nur noch repräsentative Aufgaben haben, das operative Geschäft soll neu strukturiert werden.

Gianni Infantino (unten) und Arsene Wenger (oben)
Gianni Infantino (unten) und Arsene Wenger (oben)(Bild: AFP/KARIM JAAFAR)

Wahlkampf hätte Brisanz
Ein Wahlkampf zwischen Infantino und Wenger wäre brisant. Noch arbeitet der langjährige Arsenal-Erfolgscoach als Direktor für globale Fußballförderung bei der FIFA praktisch Tür an Tür in der Zentrale in Zürich mit dem Schweizer zusammen. Allerdings hatte sich auch Wenger im Sommer sehr kritisch zu Infantinos letztlich gescheiterten WM-Investorenplänen geäußert. „Ich war an diesem Plan nicht beteiligt und habe erst aus der Presse von diesem Vorhaben erfahren“, sagte Wenger damals. „Ich bin fest davon überzeugt, dass die FIFA unabhängig sein und unserem Sport mit Engagement, Transparenz und Integrität dienen muss“, sagte er.

Lesen Sie auch:
FIFA-Boss Gianni Infantino bekommt einen Herausforderer aus Japan. 
„Haltung vermitteln“
Japaner will FIFA-Boss Infantino herausfordern
05.11.2026

Von einem finalen Bruch zwischen Infantino und Wenger ist nichts bekannt. Zuletzt zeigten sich beide gemeinsam bei der ersten U15-WM in Aserbaidschan. Außer Infantino, der trotz massiver Kritik für eine vierte Amtszeit gewählt werden will, hat bisher nur der Japaner Kozo Tashima, der dem FIFA-Council angehört, seine Bewerbung eingereicht. Ihm werden aber keine realistischen Wahlchancen eingeräumt.

Zuletzt hatte sich Infantino Wahlzusagen aus Afrika, Asien und Südamerika gesichert, die ihm eine Mehrheit bringen würden. Diese Allianz müsste Wenger aufbrechen. Bei der FIFA-Wahl hat jeder der 211 nationalen Mitgliedsverbände eine Stimme. Wenger hatte sich als Erfolgscoach von Arsenal einen Namen im Weltfußball gemacht. Den Londoner Club führte er in 22 Jahren zu mehreren Titeln. Ein Jahr nach seinem Abschied von den Gunners trat er 2019 seinen FIFA-Job an.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
10.11.2026 11:21
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
132.115 mal gelesen
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
127.195 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
100.217 mal gelesen
Außenpolitik
Trump spricht von „anderer Form“ für Ukraine
827 mal kommentiert
Trump sieht den gegenseitigen Hass zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj als größtes ...
Ausland
Russland droht Wien mit „schmerzhafter“ Vergeltung
788 mal kommentiert
Seit dem Frühjahr 2022 hat das Ministerium nach eigenen Angaben in rund 70 Fällen russischen ...
Wirtschaft
Regierung streicht Öko-Abgabe auf Stromrechnung
713 mal kommentiert
Alles, was die Energiekosten senkt, bleibt den Haushalten mehr im Geldbörsel.
Mehr Fußball International
Wende im Wahlkampf
Trainer-Legende soll FIFA-Boss Infantino stürzen
Nach Hoeneß-Aussagen
Sammer zur Causa Musiala: „Eine Katastrophe“
Tolle Nachricht
Bayerns Kompany zurück an der Säbener Straße
Blamabler Fehlstart
Also doch! Carrick offenbar kurz vor ManUnited-Aus
Lothar Matthäus:
„Hoeneß wäre als Erster auf Barrikaden gegangen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf