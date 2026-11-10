Trainer-Legende soll FIFA-Boss Infantino stürzen

Kurz vor dem Ende der Bewerbungsfrist am 18. November gewinnt der Kampf um die FIFA-Präsidentschaft mit einer möglichen Kandidatur von Arsene Wenger an Brisanz.
Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur und dem Onlineportal „The Athletic“ wird in dieser Woche mit einer Entscheidung des Franzosen gerechnet, ob er als Herausforderer von Amtsinhaber Gianni Infantino um den Chefposten beim Fußball-Weltverband antritt. Öffentlich geäußert hat sich der 77-Jährige noch nicht.
Bis zum 18. November müssen die Bewerber für die Wahl beim FIFA-Kongress am 18. März im marokkanischen Rabat ihre Kandidatur angemeldet haben. Wenger wird seit mehreren Wochen als möglicher prominenter Herausforderer Infantinos gehandelt. Die europäischen Kritiker von FIFA-Chef Infantino um UEFA-Präsident Aleksandar Ceferin konnten bisher keinen Gegenkandidaten präsentieren. Neben Wenger wurden zwischenzeitlich auch Ex-Stars wie Luis Figo oder David Beckham gehandelt. Laut UEFA-Forderung soll der FIFA-Chef künftig nur noch repräsentative Aufgaben haben, das operative Geschäft soll neu strukturiert werden.
Wahlkampf hätte Brisanz
Ein Wahlkampf zwischen Infantino und Wenger wäre brisant. Noch arbeitet der langjährige Arsenal-Erfolgscoach als Direktor für globale Fußballförderung bei der FIFA praktisch Tür an Tür in der Zentrale in Zürich mit dem Schweizer zusammen. Allerdings hatte sich auch Wenger im Sommer sehr kritisch zu Infantinos letztlich gescheiterten WM-Investorenplänen geäußert. „Ich war an diesem Plan nicht beteiligt und habe erst aus der Presse von diesem Vorhaben erfahren“, sagte Wenger damals. „Ich bin fest davon überzeugt, dass die FIFA unabhängig sein und unserem Sport mit Engagement, Transparenz und Integrität dienen muss“, sagte er.
Von einem finalen Bruch zwischen Infantino und Wenger ist nichts bekannt. Zuletzt zeigten sich beide gemeinsam bei der ersten U15-WM in Aserbaidschan. Außer Infantino, der trotz massiver Kritik für eine vierte Amtszeit gewählt werden will, hat bisher nur der Japaner Kozo Tashima, der dem FIFA-Council angehört, seine Bewerbung eingereicht. Ihm werden aber keine realistischen Wahlchancen eingeräumt.
Zuletzt hatte sich Infantino Wahlzusagen aus Afrika, Asien und Südamerika gesichert, die ihm eine Mehrheit bringen würden. Diese Allianz müsste Wenger aufbrechen. Bei der FIFA-Wahl hat jeder der 211 nationalen Mitgliedsverbände eine Stimme. Wenger hatte sich als Erfolgscoach von Arsenal einen Namen im Weltfußball gemacht. Den Londoner Club führte er in 22 Jahren zu mehreren Titeln. Ein Jahr nach seinem Abschied von den Gunners trat er 2019 seinen FIFA-Job an.
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