Trainer-Legende soll FIFA-Boss Infantino stürzen

Wahlkampf hätte Brisanz

Ein Wahlkampf zwischen Infantino und Wenger wäre brisant. Noch arbeitet der langjährige Arsenal-Erfolgscoach als Direktor für globale Fußballförderung bei der FIFA praktisch Tür an Tür in der Zentrale in Zürich mit dem Schweizer zusammen. Allerdings hatte sich auch Wenger im Sommer sehr kritisch zu Infantinos letztlich gescheiterten WM-Investorenplänen geäußert. „Ich war an diesem Plan nicht beteiligt und habe erst aus der Presse von diesem Vorhaben erfahren“, sagte Wenger damals. „Ich bin fest davon überzeugt, dass die FIFA unabhängig sein und unserem Sport mit Engagement, Transparenz und Integrität dienen muss“, sagte er.