Hunderte tote Schweine: Strafantrag gegen Bauer

Rund 400 tote Tiere waren im Juli in dem Betrieb im Bezirk Amstetten entdeckt worden. Ermittlungen ergaben früheren Polizeiangaben zufolge zudem einen „Fehlbestand“ von etwa 1000 Schweinen, Kannibalismus wurde in dieser Hinsicht nicht ausgeschlossen.

Zu wenig Futter und Wasser

Angelastet wird dem Beschuldigten Tierquälerei, bestätigte Behördensprecher Thomas Korntheuer am Dienstag. Der Bauer habe die Schweine von Jänner bis Juli nicht mit ausreichend Wasser und Futter versorgt und ihnen dadurch unnötige Qualen zugefügt, so der Vorwurf. Laut ORF Niederösterreich verendeten insgesamt 1236 Tiere.