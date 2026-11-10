Hunderte tote Schweine: Strafantrag gegen Bauer

Nach dem schockierenden Fund Hunderter toter Schweine in einem Mastbetrieb in Niederösterreich ist nun Strafantrag gegen den Landwirt eingebracht worden. Angelastet wird dem Beschuldigten Tierquälerei – insgesamt sollen 1236 Schweine verendet sein.
Rund 400 tote Tiere waren im Juli in dem Betrieb im Bezirk Amstetten entdeckt worden. Ermittlungen ergaben früheren Polizeiangaben zufolge zudem einen „Fehlbestand“ von etwa 1000 Schweinen, Kannibalismus wurde in dieser Hinsicht nicht ausgeschlossen.
Zu wenig Futter und Wasser
Angelastet wird dem Beschuldigten Tierquälerei, bestätigte Behördensprecher Thomas Korntheuer am Dienstag. Der Bauer habe die Schweine von Jänner bis Juli nicht mit ausreichend Wasser und Futter versorgt und ihnen dadurch unnötige Qualen zugefügt, so der Vorwurf. Laut ORF Niederösterreich verendeten insgesamt 1236 Tiere.
Psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben
Der Beschuldigte führte im Ermittlungsverfahren psychische Probleme ins Treffen. Das Landesgericht St. Pölten holt aus diesem Grund und zur Klärung der Zurechnungsfähigkeit ein psychiatrisches Gutachten ein, das noch ausständig ist.
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