Bayerns Kompany zurück an der Säbener Straße

Tolle News von der Säbener Straße! Wie die Münchner „tz“ schreibt, ist Vincent Kompany zurück am Trainingsgelände des FC Bayern. Der Trainer des deutschen Rekordmeisters war am 23. Oktober zusammengebrochen und anschließend ins Krankenhaus gebracht worden.
Dem Bericht zufolge soll Kompany gegen zehn Uhr morgens vor dem PC in seinem Büro am Vereinsgelände gesessen sein, außerdem habe der Belgier vor, beim Reha-Training der Verletzten auf dem Rasen vorbeizuschauen, heißt es aus München.
Im Training zusammengebrochen
Vor zweieinhalb Wochen war Kompany zusammengebrochen, als er nach dem Abschlusstraining der Profis für das Bundesliga-Spiel beim SC Freiburg noch beim Training der Bayern-Amateure zuschaute. Der 40-Jährige war ins Krankenhaus gebracht worden, wo die Ärzte eine Hirnhautreizung diagnostizierten.
Wann Kompany wieder auf der Trainerbank Platz nehmen wird, ist noch unklar, Ehrenpräsident Uli Hoeneß zufolge könnte es aber bereits nach der Länderspielpause so weit sein.
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