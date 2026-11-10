Bayerns Kompany zurück an der Säbener Straße

Im Training zusammengebrochen

Vor zweieinhalb Wochen war Kompany zusammengebrochen, als er nach dem Abschlusstraining der Profis für das Bundesliga-Spiel beim SC Freiburg noch beim Training der Bayern-Amateure zuschaute. Der 40-Jährige war ins Krankenhaus gebracht worden, wo die Ärzte eine Hirnhautreizung diagnostizierten.