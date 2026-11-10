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„Ihre Umarmung während des Films hat mich berührt“

Sport-Mix
10.11.2026 11:32
Delia Guggenheim und ihre Mama bei der Filmpremiere von „Querschnitt“. Hinter ihnen saß Nico ...
Delia Guggenheim und ihre Mama bei der Filmpremiere von „Querschnitt“. Hinter ihnen saß Nico Langmann, der ebenfalls ein Protagonist der Dokumentation ist.(Bild: Red Bull Content Pool)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Nico Langmann ist einer der Hauptdarsteller in der Dokumentation „Querschnitt“, die auf ServusON jederzeit zu sehen ist. Österreichs besten Rollstuhltennis-Spieler bewegte vor allem die Geschichte der Schweizer Extremsporterlin Delia Guggenheim, die beim Radfahren von einer Drogenlenkerin mit 80 km/h abgeschossen wurde.

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Nico Langmann sagt zum Film „Querschnitt“, der Montag Abend auf ServusTV zu sehen war: „Das Werk ist sehr augenöffnend. Es zeigt, wie unterschiedlich Querschnittlähmung sein kann, wie verschieden die Stadien und Lebenslagen sind.“ Besonders berührte ihn die Geschichte der Schweizer Extremsportlerin Delia Guggenheim, die im Frühjahr 2025 beim Radfahren von einer auf das Handy schauenden Drogenlenkerin mit 80 km/h erfasst wurde. Ein Autofahrer filmte den Unfall mit seiner Dashcam.

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Eine der heftigsten Szenen des Films
Im Film sieht man auch, wie Delia an die Unfallstelle zurückkehrt und sich erstmals das Video vom Unglück anschaut. Es ist eine der heftigsten Szenen des Films. Nico erzählt: „Ich saß bei der Premiere des Films in der Orangerie von Schloss Schönbrunn hinter Delia und ihrer Mama. Wie sie sich während der Vorstellung umarmt und sich gegenseitig Kraft gegeben haben, ist mir sehr nahe gegangen.“

Delia Guggenheim und Nico Langmann bei der Premiere von „Querschnitt“. Ebenfalls auf dem Bild zu ...
Delia Guggenheim und Nico Langmann bei der Premiere von „Querschnitt“. Ebenfalls auf dem Bild zu sehen sind Moderator Christian Baier und Anita Gerhardter von Wings for Life.(Bild: Christopher Kelemen for Wings for Life World Run)

„Du verlierst wichtige organische Funktionen“
Montag Abend waren Langmann und Guggenheim in der ServusTV-Sendung „Sport und Talk aus dem Hangar-7 zu Gast. Dabei ging es auch um die Begleiterscheinungen einer Querschnittlähmung, über die man oft nicht so viel redet. Nico sagt: „Du verlierst wichtige organische Funktionen, zum Beispiel die Kontrolle über die Blase. Um ein reales Bild vom Leben eines querschnittgelähmten Menschen zu reden, muss man auch über solche Dinge sprechen.“

Der Wiener sagt auch: „Oft werden gerade bei Parasportlern nur die Heldengeschichten erzählt. Aber es ist nicht jeden Tag alles super und leiwand. Auch wir haben schlechte Tage, an denen es uns schlecht geht und wir angefressen sind.“

„Das war ein Teufelskreislauf“
Nico ist seit einem Autounfall, bei dem er zwei Jahre war, querschnittgelähmt. Seine Eltern wollten das am Ende nicht wahrhaben und reisten mit ihrem Sohn zu verschiedenen Therapien. Langmann erzählt: „Da waren teilweise obskure Stationen in Indien und Russland dabei. Ihr Wunsch war es, dass ich wieder gehen kann. Und als Kind willst du es deinen Eltern Recht machen. Also habe ich teilweise so getan, als ob die Therapien helfen und es besser wird. Das war ein Teufelskreislauf. Irgendwann habe ich dann zum Glück aber die Stopptaste gedrückt.“

Nico Langmann ist Österreichs bester Rollstuhltennis-Spieler. Auch wenn er massive Probleme mit ...
Nico Langmann ist Österreichs bester Rollstuhltennis-Spieler. Auch wenn er massive Probleme mit seinem rechten Ellbogen hat, will er so lange spielen wie es geht.(Bild: e|motion group/Stefan Strasser)

„Ich habe Arthrose, Stufe vier von fünf“
Dass Lindsey Vonn, die im Film „Querschnitt“ als Sprecherin fungiert, vielleicht noch einmal auf die Skipiste zurückkehren will, kann Nico nachvollziehen: „Der Sport gibt dir alles. Das ist auch bei mir so. Rollstuhltennis ist ein großer Teil meines Lebens. In meinem rechten Ellbogen ist kein Knorpel mehr, ich habe Arthrose, Stufe vier von fünf. Aber solange ich Tennis spielen kann, werde ich es machen.“ Und auch nächstes Jahr wird Nico natürlich wie immer beim Wings for Life World Run starten.

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