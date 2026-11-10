„Ihre Umarmung während des Films hat mich berührt“

„Das war ein Teufelskreislauf“

Nico ist seit einem Autounfall, bei dem er zwei Jahre war, querschnittgelähmt. Seine Eltern wollten das am Ende nicht wahrhaben und reisten mit ihrem Sohn zu verschiedenen Therapien. Langmann erzählt: „Da waren teilweise obskure Stationen in Indien und Russland dabei. Ihr Wunsch war es, dass ich wieder gehen kann. Und als Kind willst du es deinen Eltern Recht machen. Also habe ich teilweise so getan, als ob die Therapien helfen und es besser wird. Das war ein Teufelskreislauf. Irgendwann habe ich dann zum Glück aber die Stopptaste gedrückt.“