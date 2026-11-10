Benko-Anwalt Wess geht unter die „Jus-Fluencer“

Österreichs prominentester U-Häftling ist wohl aktuell Rekord-Pleitier René Benko – doch sein Anwalt Norbert Wess, berüchtigt für seine teils emotionalen Plädoyers, dürfte mittlerweile nicht weniger bekannt sein. Nun hat sich Wess einen Instagram-Kanal zugelegt und berichtet dort gleich einmal über „den Fall, über den das ganze Land spricht“.
„Ich bin Norbert Wess, Strafverteidiger in Wien. In meiner neuen Reihe Stimme der Verteidigung erkläre ich, was Strafrecht wirklich heißt. Ohne Juristendeutsch“, stellt sich der 49-Jährige auf seiner neuen Instagram-Seite vor.
Bild- und Tonqualität noch ausbaufähig
Der Inhalt ist noch überschaubar, zumindest was die Quantität angeht. Doch Wess geht gleich einmal „in medias res“, also mitten ins Geschehen. Und so ist das Thema seiner ersten beiden Videos – die, was Ton- und Bildqualität angeht, noch deutlich Luft nach oben haben – natürlich René Benko.
Der Promi-Verteidiger, der auch schon Karl-Heinz Grasser vertrat, erläutert Urteil, Strafmaß und auch die Frage, was das alles jetzt für die Bewilligung der Fußfessel bedeutet, mit der Benko seine U-Haft aktuell in einer Innsbrucker Mietwohnung verbringt. „Zuallererst einmal gar nichts, weil das Urteil noch nicht rechtskräftig ist.“ Und, hält Wess fest: „Solange das Urteil nicht rechtskräftig ist, gilt natürlich weiterhin die Unschuldsvermutung.“
Am Montag wurde schließlich bekannt, dass Benkos Verteidiger Rechtsmittel gegen das Urteil wegen Betrugs einlegen werden. Wess dazu: „Man tauscht sich intensiv mit dem Mandanten aus. Ich sage immer, das Wichtigste ist, dass man dem Mandanten als Rechtsvertreter alles darlegt, wie man das juristisch sieht und auch anhand des Falles sieht.“ Die Entscheidung, ob Rechtsmittel eingelegt werden, treffe aber letztendlich immer der Mandant.
Einmal Schuld-, einmal Freispruch
Benko war am Donnerstag wegen schweren Betrugs zu einer Zusatzstrafe von zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft als Anklagebehörde wird Berufung wegen der Strafe zum Schuldspruch anmelden. Im zweiten Verfahrensstrang rund um ein Luxus-Gewehr gab es einen Freispruch für den einstigen Immobilienjongleur.
Übrigens: Benkos Star-Verteidiger ist nicht der einzige Anwalt, der sich auf Social Media herumtreibt. Auch Sascha Flatz, bekannt als Rechtsvertreter von Kater „Schmotzer“ streamt und postet fleißig, ebenso wie Thomas Fraiß, der sich hauptsächlich zu medienrechtlichen Themen äußert. Familienrechtlerin Kristina Venturini ist auf Instagram aktiv und immer wieder in Podcasts zu hören. Astrid Wagner hat sogar ihren eigenen Podcast „Plädoyer für Verbrechen“.
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