Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Neu hier“ auf Insta

Benko-Anwalt Wess geht unter die „Jus-Fluencer“

Gericht
10.11.2026 11:31
René Benkos Anwalt Norbert Wess hat sich einen Instagram-Account zugelegt – und spricht dort ...
René Benkos Anwalt Norbert Wess hat sich einen Instagram-Account zugelegt – und spricht dort gleich einmal über seinen prominentesten Mandanten.(Bild: APA/EXPA/ JOHANN GRODER)
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

Österreichs prominentester U-Häftling ist wohl aktuell Rekord-Pleitier René Benko – doch sein Anwalt Norbert Wess, berüchtigt für seine teils emotionalen Plädoyers, dürfte mittlerweile nicht weniger bekannt sein. Nun hat sich Wess einen Instagram-Kanal zugelegt und berichtet dort gleich einmal über „den Fall, über den das ganze Land spricht“. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Ich bin Norbert Wess, Strafverteidiger in Wien. In meiner neuen Reihe Stimme der Verteidigung erkläre ich, was Strafrecht wirklich heißt. Ohne Juristendeutsch“, stellt sich der 49-Jährige auf seiner neuen Instagram-Seite vor. 

Bild- und Tonqualität noch ausbaufähig
Der Inhalt ist noch überschaubar, zumindest was die Quantität angeht. Doch Wess geht gleich einmal „in medias res“, also mitten ins Geschehen. Und so ist das Thema seiner ersten beiden Videos – die, was Ton- und Bildqualität angeht, noch deutlich Luft nach oben haben – natürlich René Benko. 

Der Promi-Verteidiger, der auch schon Karl-Heinz Grasser vertrat, erläutert Urteil, Strafmaß und auch die Frage, was das alles jetzt für die Bewilligung der Fußfessel bedeutet, mit der Benko seine U-Haft aktuell in einer Innsbrucker Mietwohnung verbringt. „Zuallererst einmal gar nichts, weil das Urteil noch nicht rechtskräftig ist.“ Und, hält Wess fest: „Solange das Urteil nicht rechtskräftig ist, gilt natürlich weiterhin die Unschuldsvermutung.“

Am Montag wurde schließlich bekannt, dass Benkos Verteidiger Rechtsmittel gegen das Urteil wegen Betrugs einlegen werden. Wess dazu: „Man tauscht sich intensiv mit dem Mandanten aus. Ich sage immer, das Wichtigste ist, dass man dem Mandanten als Rechtsvertreter alles darlegt, wie man das juristisch sieht und auch anhand des Falles sieht.“ Die Entscheidung, ob Rechtsmittel eingelegt werden, treffe aber letztendlich immer der Mandant. 

Lesen Sie auch:
René Benko mit seinem Verteidiger Norbert Wess in Innsbruch. 
Causa Haselsteiner
Nach Betrugsurteil: Benko geht in Berufung
09.11.2026
Fußfessel-Coup
Darum muss Benko vielleicht nie mehr ins Gefängnis
06.11.2026

Einmal Schuld-, einmal Freispruch
Benko war am Donnerstag wegen schweren Betrugs zu einer Zusatzstrafe von zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft als Anklagebehörde wird Berufung wegen der Strafe zum Schuldspruch anmelden. Im zweiten Verfahrensstrang rund um ein Luxus-Gewehr gab es einen Freispruch für den einstigen Immobilienjongleur.

Übrigens: Benkos Star-Verteidiger ist nicht der einzige Anwalt, der sich auf Social Media herumtreibt. Auch Sascha Flatz, bekannt als Rechtsvertreter von Kater „Schmotzer“ streamt und postet fleißig, ebenso wie Thomas Fraiß, der sich hauptsächlich zu medienrechtlichen Themen äußert. Familienrechtlerin Kristina Venturini ist auf Instagram aktiv und immer wieder in Podcasts zu hören. Astrid Wagner hat sogar ihren eigenen Podcast „Plädoyer für Verbrechen“. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gericht
10.11.2026 11:31
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

krone.tv fragt nach
Christkindlmarkt-Besuch: Leistbar oder zu teuer?
Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
132.115 mal gelesen
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
127.195 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
100.217 mal gelesen
Außenpolitik
Trump spricht von „anderer Form“ für Ukraine
827 mal kommentiert
Trump sieht den gegenseitigen Hass zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj als größtes ...
Ausland
Russland droht Wien mit „schmerzhafter“ Vergeltung
788 mal kommentiert
Seit dem Frühjahr 2022 hat das Ministerium nach eigenen Angaben in rund 70 Fällen russischen ...
Wirtschaft
Regierung streicht Öko-Abgabe auf Stromrechnung
713 mal kommentiert
Alles, was die Energiekosten senkt, bleibt den Haushalten mehr im Geldbörsel.
Mehr Gericht
„Neu hier“ auf Insta
Benko-Anwalt Wess geht unter die „Jus-Fluencer“
Tierqual in NÖ
Hunderte tote Schweine: Strafantrag gegen Bauer
Einbrecher erschossen
Urteil bestätigt: Wolfgang W. ist ein freier Mann
Prozess im Dezember
Nach Mord auf Landstraße nun juristisches Finale
Zwei Freisprüche
Und auf (k)einen Schlag folgt die Liebeserklärung
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf