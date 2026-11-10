Benko-Anwalt Wess geht unter die „Jus-Fluencer“

Der Promi-Verteidiger, der auch schon Karl-Heinz Grasser vertrat, erläutert Urteil, Strafmaß und auch die Frage, was das alles jetzt für die Bewilligung der Fußfessel bedeutet, mit der Benko seine U-Haft aktuell in einer Innsbrucker Mietwohnung verbringt. „Zuallererst einmal gar nichts, weil das Urteil noch nicht rechtskräftig ist.“ Und, hält Wess fest: „Solange das Urteil nicht rechtskräftig ist, gilt natürlich weiterhin die Unschuldsvermutung.“