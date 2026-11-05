Weihnachtsmarkt öffnet: So viel kostet der Punsch

Es ist so weit, am 06. November öffnen die ersten Adventmärkte in Wien. Mit dabei: Der Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn, der zweitgrößte Markt der Stadt. Nur der Christkindlmarkt vor dem Rathaus ist größer. Bis zum 6. Jänner können Gäste hier zwischen über 90 Holzhütten nach Kunsthandwerk stöbern, sich mit Punsch und Maroni aufwärmen oder ihr Glück auf der Eisstockbahn versuchen. Doch wie viel kostet der Spaß?