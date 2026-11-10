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Netz im Meme-Rausch!

Skandal um Adventkalender von Kim Kardashian!

Society International
10.11.2026 10:57
Skims-Adventskalender-Skandal: Kim Kardashian lenkt nach heftigem Shitstorm ein und bietet ...
Skims-Adventskalender-Skandal: Kim Kardashian lenkt nach heftigem Shitstorm ein und bietet Rückerstattungen an.(Bild: Krone-Collage/AFP/MONICA SCHIPPER, www.instagram.com/_that_meme_girl_)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der jüngste Streich von Kim Kardashians Kult-Label SKIMS hat im Netz einen wahren Shitstorm und eine Flut an amüsanten Memes ausgelöst. Für stolze 148 US-Dollar (ca. 135 Euro) brachte die Marke einen 12-tägigen Accessoires-Adventskalender für die Tage nach Weihnachten auf den Markt, der bei enttäuschten Käufern für Fassungslosigkeit sorgte.

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Unter dem Slogan „Twelve Days of Fun Surprises“ (Zwölf Tage voller spaßiger Überraschungen) hatten sich Fans und Fashion-Liebhaber luxuriöse Kleinigkeiten oder Proben der beliebten Shapewear und Loungewear erhofft.

Doch die Realität sah ernüchternd aus: Statt hochwertiger Textilien fanden Käufer hinter den Türchen jede Menge billigen Ramsch.

Hier können Sie einer fassungslosen Content-Creatorin beim öffnen der Türchen zuschauen – viel Vergnügen!

Nach einem Teddy kommt ...
Nach einem noch relativ vielversprechenden Teddybären-Anhänger, kommen unverpackte Haargummis, mehr Haargummis, Plastik-Schlüsselanhänger und einfach nichts, was den Preis erklären könnte. Die TikTokerin @wetsloppyswollen bekam Millionen Likes, als die Kardashian während des Öffnens beschimpfte: „Kimberly, du bringst mich echt auf die Palme. Das ist viel zu teuer!“ 

Hier ist das virale TikTok-Video eingebunden, in dem Kardashians Adventkalender im wahrsten Sinne des Wortes auseinandergenommen wird:

@wetsloppyswollen

♬ original sound - wetsloppyswollen

Kardashian hat damit irgendwie wieder einmal das „Internet gebrochen“ und, wenn auch unabsichtlich, eine Welle an lustigen Memes losgetreten. Denn das Netz läuft mittlerweile zu Höchstformen auf, wenn es gilt, den Kalender zu verspotten. 

Wann sind die „12 Days of Christmas“?

Die 12 Weihnachtstage beginnen traditionell am 25. Dezember (dem ersten Weihnachtstag) und enden am 5. Jänner (dem Vorabend von Heilige Drei Könige).

In manchen Kulturen wird auch der Zeitraum vom 26. Dezember bis zum 6. Jänner gezählt, aber das Grundprinzip bleibt gleich: Es ist die Feierzeit nach dem Heiligen Abend.

Viele verglichen das Produkt höhnisch mit dem berüchtigten Fyre Festival oder warnten vor reiner Geldverschwendung für Gadgets im Wert von maximal 20 Dollar. Besonders viral gegangen ist ein Meme, das ein dreckiges Sofa zeigt, aus dessen Ritzen jedem die Skims-Produkte herausgekletzelt hat.

Was steckt eigentlich in den Ritzen des Sofas? Offenbar ein kompletter Skims-Adventskalender.

Unterm Sofa und in der Tasche
Viele Memes versuchen zu zeigen, wie „Grinch“ Kim Kardashian die Produkte zusammengesucht hat. Diese können zugleich als Do-it-Yourself-Anleitung zum Selberbasteln gesehen werden. 

Hier die Anleitung, wie man sich 150 Dollar spart, wenn man einmal unterm Sofa wischt: 

Influencer Maxim Giacomo den Kalender bereits scherzhaft als „Endgegner 2026“: 

 Schadensbegrenzung mit Geld-zurück-Garantie
Angesichts der Millionen geklickten Spott-Videos reagierte das Management von SKIMS überraschend schnell. Ein Unternehmenssprecher räumte ein, dass das Produkt in diesem Fall „nicht den Erwartungen entsprochen habe“. Allen Kunden, die den umstrittenen Adventskalender erworben hatten, wird nun der vollständige Kaufpreis erstattet. 

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