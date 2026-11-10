Skandal um Adventkalender von Kim Kardashian!

Die 12 Weihnachtstage beginnen traditionell am 25. Dezember (dem ersten Weihnachtstag) und enden am 5. Jänner (dem Vorabend von Heilige Drei Könige).

In manchen Kulturen wird auch der Zeitraum vom 26. Dezember bis zum 6. Jänner gezählt, aber das Grundprinzip bleibt gleich: Es ist die Feierzeit nach dem Heiligen Abend.