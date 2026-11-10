Aktivisten überklebten Bilder: 140.000 Euro Strafe

Aktivisten wollen Berufung einlegen

„Ultima Generazione“ kündigte an, gegen die Strafen Berufung einzulegen und dabei auch die Verfassungsmäßigkeit des ihnen zugrunde liegenden Anti-Vandalismus-Dekrets überprüfen zu lassen. Die Strafen seien unverhältnismäßig und das Gesetz sei gezielt geschaffen worden, um eine einzelne Protestbewegung zu treffen, erklärte die Gruppe. Nach ihren Angaben können die Geldstrafen auf Grundlage des Dekrets bis zu 60.000 Euro betragen. Sie werden direkt vom Präfekten verhängt, ohne dass zuvor ein Gerichtsverfahren stattfindet.