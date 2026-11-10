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„Werden nicht zahlen“

Aktivisten überklebten Bilder: 140.000 Euro Strafe

Ausland
10.11.2026 11:11
Vor „Die Geburt der Venus“ haben Öko-Aktivisten Fotos geklebt. (Symbolbild)
Vor „Die Geburt der Venus“ haben Öko-Aktivisten Fotos geklebt. (Symbolbild)(Bild: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio – stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Für sieben Öko-Aktivisten hat es jetzt teure Folgen, dass sie Fotos vor weltberühmte Gemälde geklebt haben. Insgesamt 140.000 Euro müssen die Mitglieder der Letzten Generation hinblättern. „Wir werden nicht zahlen“, kündigte ein Aktivist an.

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Am 13. Februar und 3. März 2024 hatten die Aktivisten Fotos von Überschwemmungen in Florenz mit Papierklebeband an den Schutzverglasungen von Sandro Botticellis weltbekannten Gemälden „Die Geburt der Venus“ und „Der Frühling“ in den Uffizien befestigt. Gegen sieben Ökoaktivisten der italienischen Klimaschutzgruppe „Ultima Generazione“ (Letzte Generation) sind Geldstrafen von jeweils 20.000 Euro verhängt worden. 

„Völlig absurde Summe“
„Während sich die Regierung über gewaltsame Proteste beklagt, zeigt sie mit solchen Maßnahmen, wie sie gegen gewaltfreien Widerstand vorgeht“, sagte ein 32-jähriger Informatiker und Beteiligter an den Aktionen. „20.000 Euro für etwas Papierklebeband – das ist eine völlig absurde Summe. Es ist nicht einmal Klebstoff auf dem Glas zurückgeblieben. Diese Strafe ahndet keinen Schaden, denn es gab keinen. Sie bestraft den Protest“, betonte der Aktivist.

Statt sich mit den eigentlichen Problemen des Landes wie den hohen Lebenshaltungskosten, den Energiepreisen und den Überschwemmungen auseinanderzusetzen, versuche die Regierung, kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen. „Wir werden nicht zahlen und unseren Kampf innerhalb und außerhalb der Gerichte fortsetzen“, kündigte er an.

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Aktivisten wollen Berufung einlegen
„Ultima Generazione“ kündigte an, gegen die Strafen Berufung einzulegen und dabei auch die Verfassungsmäßigkeit des ihnen zugrunde liegenden Anti-Vandalismus-Dekrets überprüfen zu lassen. Die Strafen seien unverhältnismäßig und das Gesetz sei gezielt geschaffen worden, um eine einzelne Protestbewegung zu treffen, erklärte die Gruppe. Nach ihren Angaben können die Geldstrafen auf Grundlage des Dekrets bis zu 60.000 Euro betragen. Sie werden direkt vom Präfekten verhängt, ohne dass zuvor ein Gerichtsverfahren stattfindet.

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