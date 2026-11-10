Familiennachzug andersrum

ANDERERSEITS gibt es aber keinerlei Recht, sich aussuchen zu können, wo dieses Familienleben stattfindet. Und am Beispiel jener mehr als hunderttausend Köpfe zählenden syrischen Migranten, deren Asylgrund bekanntlich mit dem Ende des syrischen Bürgerkriegs weggefallen ist, stellt sich schon die Frage, ob deren Menschenrecht auf Familienleben nicht in der syrischen Heimat wahrgenommen werden sollte.