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„Krone“-Kommentar

Familiennachzug andersrum

Kolumnen
10.11.2026 11:00
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Andreas Mölzer
Von Andreas Mölzer
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Die vor wenigen Tagen von Innenminister Karner verkündete Begrenzung des Familiennachzugs von Migranten auf die doch einigermaßen willkürlich wirkende Zahl von jährlich 314 Menschen hat viel Kritik ausgelöst.

Für die indessen ja relativ ruhig gewordenen Befürworter der Willkommenskultur bis hin zum neuen Erzbischof von Wien ist diese Kontingentierung rechtswidrig und schlicht unmenschlich. Für die freiheitliche Opposition hingegen ist jeder weitere Familiennachzug eine Katastrophe.

EINERSEITS ist das Recht auf Familienleben tatsächlich ein Menschenrecht und auch durch die Europäische Menschenrechtskonvention, an die sich natürlich auch Österreich zu halten hat, verbürgt.

ANDERERSEITS gibt es aber keinerlei Recht, sich aussuchen zu können, wo dieses Familienleben stattfindet. Und am Beispiel jener mehr als hunderttausend Köpfe zählenden syrischen Migranten, deren Asylgrund bekanntlich mit dem Ende des syrischen Bürgerkriegs weggefallen ist, stellt sich schon die Frage, ob deren Menschenrecht auf Familienleben nicht in der syrischen Heimat wahrgenommen werden sollte.

Und das Gleiche gilt natürlich auch für andere Migranten-Communitys. Wer seine Familie ohne wirklichen Asylgrund verlässt, um aus wirtschaftlichen Gründen zu uns zu kommen, kann dann nicht das Recht geltend machen, seine Familie so ohne Weiteres nachzuholen.

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