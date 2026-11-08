Dieses Weihnachtshaus hat den Weltrekord geknackt

Noch ist es inoffiziell, aber an dem glitzernden Erfolg gibt es nichts zu rütteln: Mit exakt 776.716 Beleuchtungskörpern an ihrem Weihnachtshaus in Bad Tatzmannsdorf haben Sabine und Gerald Gollnhuber den bisherigen Weltrekord der Familie Gay aus New York bereits übertrumpft. Doch die burgenländischen Neo-Champions geben sich damit längst nicht zufrieden. Schon seit Wochen wird emsig auf das große „Magic Opening“ am 21. November um 16.30 Uhr hingearbeitet.