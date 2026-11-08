Dieses Weihnachtshaus hat den Weltrekord geknackt

Das spektakuläre Lichtermeer im Weihnachtshaus von Sabine Gollnhuber in Bad Tatzmannsdorf erreicht ein noch nie dagewesenes Ausmaß. Jetzt wartet sogar ein Eintrag im Guinnes-Buch der Rekorde.
Noch ist es inoffiziell, aber an dem glitzernden Erfolg gibt es nichts zu rütteln: Mit exakt 776.716 Beleuchtungskörpern an ihrem Weihnachtshaus in Bad Tatzmannsdorf haben Sabine und Gerald Gollnhuber den bisherigen Weltrekord der Familie Gay aus New York bereits übertrumpft. Doch die burgenländischen Neo-Champions geben sich damit längst nicht zufrieden. Schon seit Wochen wird emsig auf das große „Magic Opening“ am 21. November um 16.30 Uhr hingearbeitet.
„Unsere Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Wir wollen eine Million Lichter erreichen, ich bin mir aber nicht sicher, ob wir das schaffen können“, verrät Sabine Gollnhuber.
Der glanzvollen Auszeichnung für die „meisten Lichter einer Outdoor-Weihnachtsbeleuchtung auf einem privaten Wohngrundstück“, wie es offiziell heißt, steht dennoch nichts mehr im Wege.
Der renommierte Rekordrichter des RID (Rekordinstitut Deutschland), der bei der grandiosen Eröffnung vor Ort ist, wird den neuen Weltrekord bestätigen und ebenso bei „Guinness World Records“, früher bekannt als Guinness-Buch der Rekorde, einreichen. Für Sabine und Gerald Gollnhuber geht damit ein Traum in Erfüllung. Neugierige Besucher können sich schon auf ein Weihnachtsmärchen der besonderen Art freuen. Zwei Dutzend beliebter Maskottchen werden den Auftakt des außergewöhnlichen Charity-Projekts begleiten.
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