Tödlicher Missbrauch: Bekannter nun angeklagt

Ermittlungen gegen Ehemann laufen

Im Fall des gleichaltrigen Ehemanns laufen die Ermittlungen noch immer. Hier wiegen die Vorwürfe noch viel schwerer: Ihm wird zur Last gelegt, seine Frau bei einer Missbrauchshandlung getötet zu haben. Gegen ihn wird wegen Missbrauchs einer wehrlosen oder beeinträchtigten Person mit Todesfolge ermittelt. Dieser Tatbestand hat den gleichen Strafrahmen wie Mord – zehn bis 20 Jahre oder lebenslang. Mit einer Anklage rechnet die Sprecherin der Staatsanwaltschaft frühestens Ende November.