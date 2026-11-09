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Jubiläumsjahr 2027

Stift Kremsmünster sucht Gott seit 1250 Jahren

Oberösterreich
09.11.2026 18:00
Das Benediktinerstift Kremsmünster in Oberösterreich zählt zu den bedeutendsten Klöstern ...
Das Benediktinerstift Kremsmünster in Oberösterreich zählt zu den bedeutendsten Klöstern Österreichs.(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Das Benediktinerstift Kremsmünster feiert im kommenden Jahr 2027 sein 1250-jähriges Bestehen und lädt mit einem vielseitigen Programm dazu ein, Klosterleben, Kultur und Glauben neu zu entdecken.

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Das traditionsreiche Benediktinerkloster in Kremsmünster wurde im Mittelalter um 777 gegründet. Im kommenden Jahr 2027 feiert man daher nicht nur das große Jubiläum, sondern blickt auf zwölf Jahrhunderte gelebten Glauben, sowie Kultur und Bildung zurück. „Wir wollen danken für 1250 Jahre segensreiches Wirken so vieler Menschen, die das Stift zu einem Zentrum gemacht haben“, sagt Abt Bernhard Eckerstorfer.

Der feierliche Auftakt zum Jubiläumsjahr erfolgt bereits am 11. Dezember: Am „Stiftertag“ zu Ehren Herzog Tassilos III. wird in der Stiftskirche ein festliches Requiem zelebriert, Diözesanbischof Manfred Scheuer hält den Gottesdienst. Eine Jubiläumsbroschüre bietet spannende Einblicke in das Leben hinter den Klostermauern, das Stiftsgymnasium und die Betriebe des Stifts.

„Das Stift ist 1250 Jahre alt“, sagt Abt Bernhard Eckerstorfer;
„Das Stift ist 1250 Jahre alt“, sagt Abt Bernhard Eckerstorfer;(Bild: Jack Haijes)
Kostbarkeit des Stifts ist der berühmte Tassilo- Liutpirc-Kelch.
Kostbarkeit des Stifts ist der berühmte Tassilo- Liutpirc-Kelch.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Neuer Klosterladen öffnet demnächst
Ebenfalls im Dezember wird der neu gestaltete Klosterladen als modernes Besucherzentrum eröffnet. Von hier aus starten künftig alle Führungen durch die historischen Schätze. Zu entdecken gibt es die prachtvolle Wunderkammer, den berühmten Tassilo-Liutpirc-Kelch und die beeindruckende Stiftsbibliothek.

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Ein besonderes Highlight ist auch der historische Fischkalter. Ab April 2027 nimmt die Ausstellung „Spurensuche durch 1250 Jahre gelebte Geschichte“ Besucher mit auf eine faszinierende Zeitreise durch die Jahrhunderte. Im Mittelpunkt stehen das Leben der Mönche und die enge Verbindung des Klosters mit Region und Bevölkerung.

Hoch hinaus geht es bei den Führungen durch die historische Sternwarte: Unter dem Motto „Zwischen Himmel und Erkenntnis“ erleben Besucher, wie das Stift seit Jahrhunderten Spiritualität und Wissenschaft miteinander verbindet. So wird das 1250-Jahr-Jubiläum zu einer Entdeckungsreise durch Geschichte, Kultur und die Geheimnisse des Universums.

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