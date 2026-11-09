Stift Kremsmünster sucht Gott seit 1250 Jahren

Das traditionsreiche Benediktinerkloster in Kremsmünster wurde im Mittelalter um 777 gegründet. Im kommenden Jahr 2027 feiert man daher nicht nur das große Jubiläum, sondern blickt auf zwölf Jahrhunderte gelebten Glauben, sowie Kultur und Bildung zurück. „Wir wollen danken für 1250 Jahre segensreiches Wirken so vieler Menschen, die das Stift zu einem Zentrum gemacht haben“, sagt Abt Bernhard Eckerstorfer.