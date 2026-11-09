„Bin in Deutschland immer mit 200 km/h unterwegs“

Eine Streife führte am Sonntag gegen 22.40 Uhr auf der A25 im Bereich Wels-Nord Lasermessungen durch. Dabei konnte ein Pkw mit Schweizer Kennzeichen bei erlaubten 80 km/h mit 174 km/h gemessen werden. Bei der Anhaltung gab der 27-jährige Lenker an, dass er in Deutschland immer mit 200 km/h unterwegs sei und deswegen die Geschwindigkeit nicht so sehr wahrgenommen habe.