„Bin in Deutschland immer mit 200 km/h unterwegs“

Ja ja, die Macht der Gewohnheit: Auf der 25 bei Wels-Nord erwischte die Polizei am Sonntag einen Raser. Er brauste mit 174 km/h durch die 80er-Zone. Bei der Einvernahme gab der 27-Jährige an, in Deutschland immer mit Tempo 200 unterwegs zu sein. Jetzt ist sein Auto weg.
Eine Streife führte am Sonntag gegen 22.40 Uhr auf der A25 im Bereich Wels-Nord Lasermessungen durch. Dabei konnte ein Pkw mit Schweizer Kennzeichen bei erlaubten 80 km/h mit 174 km/h gemessen werden. Bei der Anhaltung gab der 27-jährige Lenker an, dass er in Deutschland immer mit 200 km/h unterwegs sei und deswegen die Geschwindigkeit nicht so sehr wahrgenommen habe.
„Hab 80er Schilder nicht bemerkt“
Zudem habe er die 80er-Schilder nicht bemerkt. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und sein Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Bereich eingehoben.
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