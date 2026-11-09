Dealer fand in Süchtigem einen willigen Helfer

Nach umfangreichen und über mehrere Monate geführten Ermittlungen gelang es der Suchtgiftgruppe des Kriminaldienstes Ried einen umfangreichen Handel mit Kokain und Cannabis aufzuklären. Schlussendlich konnten die beiden Hauptverdächtigen, ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Ried und ein 50-jähriger Ungar, festgenommen und weitere Suchtgiftgeschäfte in Oberösterreich und Salzburg aufgedeckt werden. Der Ungar dürfte bereits seit dem Jahr 2022 mit Kokain und Cannabis gehandelt haben. Das Kokain bezog er überwiegend von verschiedenen Lieferanten aus Oberösterreich. Darüber hinaus konnte auch die Einfuhr von rund 150 Gramm Kokain aus Ungarn nach Österreich nachvollzogen werden.



Marihuana kam aus Salzburg

Das Marihuana beschaffte er unter anderem von einer im Bundesland Salzburg wohnhaften Frau, wobei die Übergaben in Salzburg stattfanden. Die Suchtmittel wurden anschließend vorwiegend in den Bezirken Ried und Grieskirchen gewinnbringend verkauft. Zu seinen ursprünglichen Kokainabnehmern zählte auch der jüngere Verdächtige. Ab Oktober 2025 entwickelte sich aus dieser Verkäufer-Abnehmer-Beziehung eine gemeinsame Tätigkeit im Suchtgifthandel. Während der 50-Jährige überwiegend die Beschaffung und Organisation übernahm, nutzte der Jüngere seinen umfangreichen Bekanntenkreis, um das Kokain an weitere Personen zu verkaufen. Auf diese Weise konnten die beiden ihren Abnehmerkreis erweitern und den Handel zunehmend ausbauen.

Insgesamt konnten rund 55 Suchtgiftabnehmer ausgeforscht werden.



Beide Verdächtige sind geständig

Auf Grundlage der Ermittlungsergebnisse ordnete die Staatsanwaltschaft Ried nach entsprechender gerichtlicher Bewilligung Hausdurchsuchungen bei den beiden Tatverdächtigen sowie die Festnahme des 23-Jährigen an. Der 50-Jährige wurde nach der Hausdurchsuchung aus eigenem festgenommen. Bei den Einvernahmen zeigten sich beide Männer hinsichtlich wesentlicher Tatvorwürfe geständig und legten umfangreiche Aussagen zu ihren Suchtgiftgeschäften ab. Sie wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ried in die Justizanstalt Ried eingeliefert und über beide Männer die Untersuchungshaft verhängt.



Zwei Kilo Kokain und drei Kilo Marihuana

Den bisherigen Ermittlungsergebnissen zufolge konnte dem 50-Jährigen ein Handel mit insgesamt rund 2000 Gramm Kokain sowie etwa 3000 Gramm Cannabiskraut zugeordnet werden. Der 23-Jährige zeigte sich teilgeständig, von der angeführten Kokainmenge rund 640 Gramm, zum Teil gemeinsam mit dem 50-Jährigen, gewinnbringend veräußert zu haben. Die umfangreichen Ermittlungen lieferten darüber hinaus wesentliche Erkenntnisse über weitere Suchtgiftstraftaten in Oberösterreich, die teilweise in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit dem gegenständlichen Verfahren standen. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse konnten zusätzliche Ermittlungsverfahren eingeleitet und mehrere Tatverdächtige in verschiedenen Bezirken Oberösterreichs festgenommen werden. Über einen Teil der Festgenommenen wurde auch bereits die Untersuchungshaft verhängt.