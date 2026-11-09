Musical Frühling: Liebes-Hit kommt an den Traunsee

Harriet Jones - sie stand vier Jahre als Erstbesetzung im Londoner West-End im „Phantom der Oper“ als Christine auf der Bühne und wurde dafür von Andrew Lloyd Webber ausgewählt – übernimmt in Gmunden wieder diese Rolle. Das Phantom spielt Musicaldarsteller Konstantin Zander, damit erwartet das Publikum eine hochkarätige Produktion mit opulenten Bildern und unvergesslicher Musik.

Von 19. März bis 11. April 2027 wird es im Stadttheater Gmunden zehn Aufführungen geben.