Musical Frühling: Liebes-Hit kommt an den Traunsee

Internationale Musicalstars, große Emotionen und eine Prise Magie: Der Musical Frühling Gmunden bringt mit „Liebe stirbt nie“ einen Musical-Hit von Andrew Lloyd Webber auf die Bühne des Stadttheaters. Premiere ist am 19. März 2027.
Der Musical Frühling Gmunden steht dafür, bei seiner Stückauswahl schwere Themen nicht zu scheuen. Markus Olzinger inszenierte etwa die Holocaustopfer-Geschichte „Briefe von Ruth“, „Dear Evan Hansen“ über psychische Probleme von Jugendlichen oder vergangenes Jahr Bob Dylans „Girl from the North Country“.
2027 soll es „märchenhafter“ werden: Andrew Lloyd Webbers Musical „Love never dies“, die Fortsetzung von „Phantom der Oper“, steht am Spielplan.
Auch für die kommende Ausgabe des Musical Frühlings Gmunden setzt das Intendanten-Duo Elisabeth Sikora und Olzinger auf große Stimmen.
Harriet Jones - sie stand vier Jahre als Erstbesetzung im Londoner West-End im „Phantom der Oper“ als Christine auf der Bühne und wurde dafür von Andrew Lloyd Webber ausgewählt – übernimmt in Gmunden wieder diese Rolle. Das Phantom spielt Musicaldarsteller Konstantin Zander, damit erwartet das Publikum eine hochkarätige Produktion mit opulenten Bildern und unvergesslicher Musik.
Von 19. März bis 11. April 2027 wird es im Stadttheater Gmunden zehn Aufführungen geben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.