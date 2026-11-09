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Musical Frühling: Liebes-Hit kommt an den Traunsee

Oberösterreich
09.11.2026 14:00
Harriet Jones, Musicaldarstellerin und Sopranistin aus Hastings (England), zählt zu den ...
Harriet Jones, Musicaldarstellerin und Sopranistin aus Hastings (England), zählt zu den etablierten West-End-Künstlerinnen ihrer Generation, sie trifft in Gmunden auf Konstantin Zander, deutscher Musicaldarsteller.(Bild: Rudi Gigler)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Internationale Musicalstars, große Emotionen und eine Prise Magie: Der Musical Frühling Gmunden bringt mit „Liebe stirbt nie“ einen Musical-Hit von Andrew Lloyd Webber auf die Bühne des Stadttheaters. Premiere ist am 19. März 2027.

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Der Musical Frühling Gmunden steht dafür, bei seiner Stückauswahl schwere Themen nicht zu scheuen. Markus Olzinger inszenierte etwa die Holocaustopfer-Geschichte „Briefe von Ruth“, „Dear Evan Hansen“ über psychische Probleme von Jugendlichen oder vergangenes Jahr Bob Dylans „Girl from the North Country“.

2027 soll es „märchenhafter“ werden: Andrew Lloyd Webbers Musical „Love never dies“, die Fortsetzung von „Phantom der Oper“, steht am Spielplan.

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Auch für die kommende Ausgabe des Musical Frühlings Gmunden setzt das Intendanten-Duo Elisabeth Sikora und Olzinger auf große Stimmen.

Harriet Jones - sie stand vier Jahre als Erstbesetzung im Londoner West-End im „Phantom der Oper“ als Christine auf der Bühne und wurde dafür von Andrew Lloyd Webber ausgewählt – übernimmt in Gmunden wieder diese Rolle. Das Phantom spielt Musicaldarsteller Konstantin Zander, damit erwartet das Publikum eine hochkarätige Produktion mit opulenten Bildern und unvergesslicher Musik.

Von 19. März bis 11. April 2027 wird es im Stadttheater Gmunden zehn Aufführungen geben.

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