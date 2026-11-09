Trainer in Indien: „Am Ende bin ich Beschenkter“

Wenn Kinderaugen strahlen, ist das für Gerald Lachmair aus Neuzeug der schönste Lohn. Der 66-Jährige tauscht derzeit sein Zuhause gegen Fußballtraining mit Schülern in Indien.
Die strahlenden Augen der Kinder sind einfach schön. Am Ende bin ich der Beschenkte“, wenn Gerald Lachmair (66) von seinem freiwilligen Einsatz in Indien erzählt, spürt man, wie glücklich es ihn macht. Als Senior Expert ist er für „Jugend Eine Welt“ gerade für fünf Monate in Nalgonda, wo er als Fußballtrainer täglich an einer Schule mit den Kindern arbeitet. Er ist bereits das zweite Mal dort: „Es war für mich wie heimkommen“, erzählt er in einem emotionalen Videotelefonat mit der „Krone“.
„Es bewegt wirklich was“
„Ich hatte das halbe Gepäck voll mit Fußballschuhen und Bällen. Und wenn wir noch was brauchen, dann kaufe ich das hier einfach selbst ein. Für mich sind es nur ein paar Euro, für die Kinder bedeutet es die Welt“, so Lachmair.
Die erste Trainingseinheit mit etwa 20 Schülern findet jeden Tag bereits um sechs Uhr früh vor der Schule statt – das ist auch für den pensionierten Lehrer, ehemaligen Fußballer und ÖFB-Schiedsrichter eine Herausforderung. Die Motivation bei seinen Schützlingen ist trotzdem da: „Manchmal muss ich schon harte Ansprachen halten, aber das, was wir hier machen, bewegt wirklich was“, ist er stolz. Nach der Schule gibt’s dann noch eine zweite Einheit.
„Mehr davon“ ist die Serie für Geschichten über alles Positive, das in unserem Land passiert und meist viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Für Ideen, die anstecken. Für Menschen, die zeigen, wie es gehen kann. Sie haben etwas erlebt, gesehen oder gehört, bei dem Sie sich gedacht haben: „Davon brauchen wir mehr!“? Dann schicken Sie uns gerne alle Infos an lisa.stockhammer@ kronenzeitung.at
„Niemals verlorene Zeit“
Warum er freiwillig, ohne Geld zu bekommen, für so lange Zeit in Indien hilft? „Ein kleiner Beitrag wie dieser wird zwar nicht die Welt retten, aber sich ehrenamtlich zu engagieren, ist niemals verlorene Zeit“, sagt er zufrieden – und dem ist nichts hinzuzufügen, außer: Bitte mehr davon!
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