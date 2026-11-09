Trainer in Indien: „Am Ende bin ich Beschenkter“

Die strahlenden Augen der Kinder sind einfach schön. Am Ende bin ich der Beschenkte“, wenn Gerald Lachmair (66) von seinem freiwilligen Einsatz in Indien erzählt, spürt man, wie glücklich es ihn macht. Als Senior Expert ist er für „Jugend Eine Welt“ gerade für fünf Monate in Nalgonda, wo er als Fußballtrainer täglich an einer Schule mit den Kindern arbeitet. Er ist bereits das zweite Mal dort: „Es war für mich wie heimkommen“, erzählt er in einem emotionalen Videotelefonat mit der „Krone“.