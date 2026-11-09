Ermittlungen nach Zahnseide-Vorfall eingestellt

„Niemand gefährdet“

Nicht zuletzt deshalb, weil kurz zuvor auch in einer Folge der TV-Krimiserie „SOKO Linz“ ein Radfahrer durch einen quer über einen Weg gespannten Draht ums Leben kam. Nun gab es aber Entwarnung von der Behörde: Die Staatsanwaltschaft Linz hat nun die Ermittlungen eingestellt. Es sei niemand gefährdet gewesen.