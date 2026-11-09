Anna Mabo: Wem gehört der Weltraum?

Mit ihrer Band, „die Buben“ (Schlagzeuger Alexander Yannilos und Clemens Sainitzer am Cello), beobachte sie den Weltraum musikalisch. Mit dabei: Die aus Ottenheim stammende Burgschauspielerin Marie-Luise Stockinger las aus dem Kultbuch, voll und ganz kostet sie den trockenen Humor aus, bis im ersten Teil die Erde im gewaltigen Schlagzeugdonner explodiert und der letzte Erdling Arthur Dent per Anhalter auf einem Raumschiff ins Universum flüchtet.