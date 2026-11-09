Anna Mabo: Wem gehört der Weltraum?

Anna Mabo und ihre Band chauffierten das Publikum des Linzer Brucknerhauses „Per Anhalter durch die Galaxis“. Mit dabei waren die Bühnengrößen Marie-Luise Stockinger, Bibiana Beglau und Valerie Pachner. Ein Abend, der den Kosmos spüren ließ!
Anna Mabo stellte eingangs klar, dass Adams’ Kultgeschichte „Per Anhalter durch die Galaxis“ aus den 1970er Jahren nichts von ihrem trockenen Charme verloren hat.
Mit ihrer Band, „die Buben“ (Schlagzeuger Alexander Yannilos und Clemens Sainitzer am Cello), beobachte sie den Weltraum musikalisch. Mit dabei: Die aus Ottenheim stammende Burgschauspielerin Marie-Luise Stockinger las aus dem Kultbuch, voll und ganz kostet sie den trockenen Humor aus, bis im ersten Teil die Erde im gewaltigen Schlagzeugdonner explodiert und der letzte Erdling Arthur Dent per Anhalter auf einem Raumschiff ins Universum flüchtet.
Wem gehört eigentlich der Weltraum?
Im zweiten Teil erklärte zunächst die auf Weltraumrecht spezialisierte Juristin Irmgard Marboe die tatsächliche Rechtslage im Universum, erläuterte, wem die Planeten eigentlich gehören und ob für den Bau einer Weltraumstraße tatsächlich die Erde gesprengt werden könnte – in der Sachlichkeit mindestens so absurd wie Adams´Story.
Im zweiten Teil machte Valerie Pachner im Lesen das Universum mit ein paar rebellischen Atomen namens Erde so lebendig wie im berühmten Film.Das Finale gestaltet Bibiana Beglau. Während tief im All die Erde als Luxusartikel rekonstruiert wird, folgt schließlich das, ins kollektive Wissen eingegangene, Ergebnis der Berechnungen des Supercomputers.
Im Foyer begleitet eine Soundinstallation mit Geräuschen aus dem All von Kalle Laar (vertrat u.a. Österreich bei der Biennale in Venedig) durch die zwei Pausen.
Nach kurzweiligen fast vier Stunden respektvoller Applaus für Anna Mabos Lieder und Vortrag, für die Band und vor allem für die drei großartigen Schauspielerinnen. Ein großartiger Abend!
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