Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brucknerhaus Linz

Anna Mabo: Wem gehört der Weltraum?

Oberösterreich
09.11.2026 14:30
Anna Mabo – Gesang, Gitarre – & die Buben
Anna Mabo – Gesang, Gitarre – & die Buben(Bild: reinhard winkler)
Porträt von Eva Hammer
Von Eva Hammer

Anna Mabo und ihre Band chauffierten das Publikum des Linzer Brucknerhauses „Per Anhalter durch die Galaxis“. Mit dabei waren die Bühnengrößen Marie-Luise Stockinger, Bibiana Beglau und Valerie Pachner. Ein Abend, der den Kosmos spüren ließ!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Anna Mabo stellte eingangs klar, dass Adams’ Kultgeschichte „Per Anhalter durch die Galaxis“ aus den 1970er Jahren nichts von ihrem trockenen Charme verloren hat.

Mit ihrer Band, „die Buben“ (Schlagzeuger Alexander Yannilos und Clemens Sainitzer am Cello), beobachte sie den Weltraum musikalisch. Mit dabei: Die aus Ottenheim stammende Burgschauspielerin Marie-Luise Stockinger las aus dem Kultbuch, voll und ganz kostet sie den trockenen Humor aus, bis im ersten Teil die Erde im gewaltigen Schlagzeugdonner explodiert und der letzte Erdling Arthur Dent per Anhalter auf einem Raumschiff ins Universum flüchtet.

Wem gehört eigentlich der Weltraum?
Im zweiten Teil erklärte zunächst die auf Weltraumrecht spezialisierte Juristin Irmgard Marboe die tatsächliche Rechtslage im Universum, erläuterte, wem die Planeten eigentlich gehören und ob für den Bau einer Weltraumstraße tatsächlich die Erde gesprengt werden könnte – in der Sachlichkeit mindestens so absurd wie Adams´Story.

Im zweiten Teil machte Valerie Pachner im Lesen das Universum mit ein paar rebellischen Atomen namens Erde so lebendig wie im berühmten Film.Das Finale gestaltet Bibiana Beglau. Während tief im All die Erde als Luxusartikel rekonstruiert wird, folgt schließlich das, ins kollektive Wissen eingegangene, Ergebnis der Berechnungen des Supercomputers.

Lesen Sie auch:
Regisseurin, Liedermacherin, Sprachakrobatin: Anna Mabo gehört zu den aufregendsten Stimmen der ...
Krone Plus Logo
Brucknerhaus Linz
Anna Mabo groovt per Anhalter durch die Galaxis
04.11.2026
Krimis von Eva Reichl
„Jetzt freuen sie sich über eine Leiche im Garten“
07.11.2026
Neues Rathaus Linz
Die besten Fotos der Welt als Ausstellung und Show
08.11.2026
Bruckneruni
Gehörlose Poetinnen und Musiker auf einer Bühne
07.11.2026

Im Foyer begleitet eine Soundinstallation mit Geräuschen aus dem All von Kalle Laar (vertrat u.a. Österreich bei der Biennale in Venedig) durch die zwei Pausen. 

Nach kurzweiligen fast vier Stunden respektvoller Applaus für Anna Mabos Lieder und Vortrag, für die Band und vor allem für die drei großartigen Schauspielerinnen. Ein großartiger Abend!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
09.11.2026 14:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
130.779 mal gelesen
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
102.752 mal gelesen
Gericht
Wegen regem Sexleben: Kein Geld nach Quadunfall
90.508 mal gelesen
Krone Plus Logo
Thomas F. konnte gerade noch vom Quad springen, bevor es die Böschung runterfiel: „Das hätte ...
Ausland
Russland droht Wien mit „schmerzhafter“ Vergeltung
881 mal kommentiert
Seit dem Frühjahr 2022 hat das Ministerium nach eigenen Angaben in rund 70 Fällen russischen ...
Außenpolitik
Trump spricht von „anderer Form“ für Ukraine
786 mal kommentiert
Trump sieht den gegenseitigen Hass zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj als größtes ...
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
738 mal kommentiert
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Mehr Oberösterreich
Brucknerhaus Linz
Anna Mabo: Wem gehört der Weltraum?
Im Salzkammergut
Musical Frühling: Liebes-Hit kommt an den Traunsee
Nun muss er in „Käfig“
Tierhalter setzte acht Papageien im Wald aus
Drogen verkauft
Dealer fand in Süchtigem einen willigen Helfer
Bundesliga-Highlights
Sechs Tore! LASK gewinnt packendes Derby in Ried
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf