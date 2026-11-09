Nachbarsbuben jahrelang missbraucht: 9 Jahre Haft

Nächster unfassbarer Fall von Kindesmissbrauch: Im Bezirk Grieskirchen in OÖ soll ein heute 62-Jähriger über 26 Jahre lang fünf Nachbarsbuben sexuell missbraucht haben. Nun wurde der Mann verurteilt.
Die Buben, sie wurden von dem Mann betreut, waren zum Tatzeitraum (1999 und 2025) zwischen acht und zehn Jahre alt. Aufgeflogen ist der Missbrauch erst im Vorjahr, als sich eines der Opfer schließlich seiner Mutter anvertraute. Mit der Zeit meldeten sich dann immer mehr betroffene Jugendliche. Der 62-Jährige wurde schließlich verhaftet und befand sich seit Jänner in U-Haft.
Urteil nicht rechtskräftig
Nun wurde der Pensionist am Landesgericht Wels zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren verurteilt – nicht rechtskräftig. Er muss den Opfern zudem ein Schmerzensgeld von rund 25.000 Euro bezahlen. Er wird in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen.
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