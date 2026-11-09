Nachbarsbuben jahrelang missbraucht: 9 Jahre Haft

Die Buben, sie wurden von dem Mann betreut, waren zum Tatzeitraum (1999 und 2025) zwischen acht und zehn Jahre alt. Aufgeflogen ist der Missbrauch erst im Vorjahr, als sich eines der Opfer schließlich seiner Mutter anvertraute. Mit der Zeit meldeten sich dann immer mehr betroffene Jugendliche. Der 62-Jährige wurde schließlich verhaftet und befand sich seit Jänner in U-Haft.