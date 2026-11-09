Antrag gegen „Korruption“ bei OP-Vorreihungen

SPÖ-Antrag im Landtag

Nun hat die Causa ein politisches Nachspiel: Die SPÖ bringt am kommenden Donnerstag einen Antrag im Landtag ein, in dem sie die Landesregierung auffordert, „sachlich nicht gerechtfertigte Vorreihungen bei geplanten Operationen“ in den Landesspitälern zu unterbinden. Konkret solle es mehr Transparenz bei OP-Wartelisten nach dem Vorbild anderer Bundesländer geben und eine Obergrenze für Wartezeiten bei planbaren Operationen eingeführt werden. Allen Patienten – „unabhängig von Einkommen oder persönlichen Beziehungen“ – müsse ein „fairer Zugang“ gewährleistet werden, sagt SPÖ-Gesundheitssprecher Peter Binder.