Voestalpine baut 150 Jobs am Standort Kindberg ab

Enge Zusammenarbeit mit Betriebsrat

Das Resultat daraus ist eine Anpassung der Produktion am Standort Kindberg, weshalb und 150 Mitarbeiter bis Ende März 2027 ihren Job verlieren werden. In enger Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat soll bis Ende November 2026 ein Sozialplan für die Betroffenen erarbeitet werden. Zum 30. September 2026 waren noch 950 Mitarbeiter am Standort beschäftigt. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2025/26 bei rund 460 Millionen Euro.