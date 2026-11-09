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US-Zölle als Ursache

Voestalpine baut 150 Jobs am Standort Kindberg ab

Steiermark
09.11.2026 16:41
Bei der Voestalpine in Kindberg kommt es zum Abbau von 150 Mitarbeitern.
Bei der Voestalpine in Kindberg kommt es zum Abbau von 150 Mitarbeitern.(Bild: Jürgen Fuchs)
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Von Steirerkrone

Nächste Hiobsbotschaft für die steirische Wirtschaft: Wie die Voestalpine am Montag bekannt gab, werden bis Ende März 2026 150 Mitarbeiter am Standort Kindberg abgebaut. Grund dafür sind US-Zölle, von denen das Unternehmen massiv betroffen ist. Bis Ende November dieses Jahres soll ein Sozialplan ausgearbeitet werden.

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Paukenschlag in der Obersteiermark: Bis Ende März 2027 werden bei der Voestalpine Tubulars am Standort Kindberg 150 Mitarbeiter abgebaut. Grund dafür sind US-Zölle und ihr Einfluss auf den Hauptabsatzmarkt des Standorts.

Konkret unterliegen die Exporte von Nahtlosrohren für die Öl- und Gasindustrie aktuell drei parallel anwendbaren US-Handelsschutzmaßnahmen: Einem Zoll zum Schutz der US-Stahlindustrie aus Gründen der nationalen Sicherheit, der 50 Prozent beträgt. Einem Zoll zum Ausgleich für zu niedrige Preise, der 47,21 Prozent beträgt. Sowie einem Zoll zum Ausgleich für staatliche Subventionen, der 10,17 Prozent beträgt.

Lieferungen in die USA nur noch sehr eingeschränkt
In Summe ergibt sich daraus eine potenzielle Gesamtbelastung von bis zu 107,38 Prozent. Die Voestalpine wird die vorläufigen Feststellungen aber prüfen und im Rahmen der zur Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten entsprechend dagegen vorgehen.

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Laut Unternehmen seien unter diesen Rahmenbedingungen Lieferungen in die USA wirtschaftlich nur noch sehr eingeschränkt darstellbar. „Zusätzlich bleibt auch die Situation in wichtigen Ausweichmärkten im Mittleren Osten aufgrund der anhaltenden Kriegshandlungen herausfordernd“, heißt es vonseiten der Voestalpine am Montag. 

Enge Zusammenarbeit mit Betriebsrat
Das Resultat daraus ist eine Anpassung der Produktion am Standort Kindberg, weshalb und 150 Mitarbeiter bis Ende März 2027 ihren Job verlieren werden. In enger Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat soll bis Ende November 2026 ein Sozialplan für die Betroffenen erarbeitet werden. Zum 30. September 2026 waren noch 950 Mitarbeiter am Standort beschäftigt. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2025/26 bei rund 460 Millionen Euro.

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