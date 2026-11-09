Entführte Pensionistin lag drei Tage in Laderaum

Geld durch Immobilienverkauf

Durch den Koordinierten Kriminaldienst des BPK Braunau konnte ermittelt werden, dass die Pensionistin unlängst eine Bargeldsumme durch einen Immobilienverkauf erhalten hatte. Im Wissen über diese Zahlung wurde sie von dem befreundeten 41-jährigen Ungar zu einem gemeinsamen Kurzurlaub in dessen Heimat gelockt.