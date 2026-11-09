Entführte Pensionistin lag drei Tage in Laderaum

Sie wurde niedergeschlagen, gefesselt, mit einer Schusswaffe bedroht und drei Tage lang in einem präparierten Kleinbus gefangen gehalten. Ein solches Martyrium soll eine 62-jährige Innviertlerin bei einem Kurzurlaub mit einem befreundeten 41-Jährigen in Ungarn erduldet haben. Die Cobra nahm den Verdächtigen fest.
Eine 62-Jährige aus dem Bezirk Braunau erstattete am Samstag Anzeige im Polizeizentrum Braunau und gab an, dass sie die letzten drei Tage von einem ungarischen Bekannten entführt und in Ungarn unter widrigsten Bedingungen gefangen gehalten, gefesselt, misshandelt und unter Einsatz einer Schusswaffe bedroht worden wäre.
Geld durch Immobilienverkauf
Durch den Koordinierten Kriminaldienst des BPK Braunau konnte ermittelt werden, dass die Pensionistin unlängst eine Bargeldsumme durch einen Immobilienverkauf erhalten hatte. Im Wissen über diese Zahlung wurde sie von dem befreundeten 41-jährigen Ungar zu einem gemeinsamen Kurzurlaub in dessen Heimat gelockt.
Dreitägiges Martyrium
Dort angekommen wurde die Innviertlerin in einem Waldstück niedergeschlagen, gefesselt und drei Tage lang im Laderaum eines präparierten Kleinbusses gefangen gehalten. Während dieser Zeit wurde die Pensionistin mehrmals schwer bedroht und es wurden diverse Forderungen gestellt.
Aufgrund zunehmender Einschüchterung des Opfers und bereits erfolgter Kontaktversuche durch die Familie ließ der 41-Jährige von seinem Vorhaben ab und brachte die Frau zurück nach Österreich. Für den Fall einer Anzeige drohte er ihr mit schweren Gewalttaten gegen ihre Familie.
Festnahme angeordnet
Parallel zur Einvernahme der 62-Jährigen konnte anhand von Auslandsermittlungen die Identität und der Aufenthaltsort des Beschuldigten ermittelt werden. Von der Staatsanwaltschaft Ried wurde die Festnahme des Mannes angeordnet, welche kurz darauf in einem Wohnhaus in Mario Schmolln durch das Einsatzkommando Cobra vollzogen werden konnte.
Umfassend geständig
Bei der Einvernahme zeigte sich der Ungar umfassend geständig. Die Pensionistin wurde bei der Entführung erheblich verletzt. Auch der präparierte Kastenwagen konnte in Ungarn aufgefunden werden. Der 41-Jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ried in die Justizanstalt Ried eingeliefert.
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