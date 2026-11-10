Gemeinsame und landesweite Übung für den Ernstfall

Die Landesweite Katastrophenschutzübung „Combined Success“ startet kommenden Freitag mit unterschiedlichen Szenarien. Die „Krone“ liefert die wichtigsten Informationen dazu.
Seit Monaten laufen die Vorbereitungen für die wohl größte Katastrophenschutzübung die Kärnten je gesehen hat – die „Combined Success“.
Am kommenden Freitag, 13. November, ist es dann auch so weit. Hundertschaften von Bundesheer, Feuerwehr, Fachleuten und Rettungsorganisationen werden zu den unterschiedlichsten Szenarien in ganz Kärnten geschickt, um zu üben und sich für den Katastrophenfall vorzubereiten.
Und daher wird es am Freitag, sowie auch am Samstag und am Sonntag zu einem hohen Verkehrsaufkommen von Einsatzfahrzeugen auf den Straßen und in der Luft kommen. Seitens des Landes wird daher hingewiesen, dass es sich um eine Übung handelt und nicht um einen realen Katastrophenfall.
Die „Krone“ liefert die wichtigsten Informationen
Die „Kärntner Krone“ wird ihre Leser am kommenden Wochenende mit Informationen rund um die „Combined Success“ versorgen.
„Abonnenten erhalten am Freitag, dem 13. November, auch eine eigene ,Notfall-Krone‘. Darin befinden sich zahlreiche Informationen rund um die Arbeit der Einsatzkräfte, Erdbeben und wichtige Tipps für den Ernstfall“, erklärt „Kärntner Krone“-Chefredakteurin Clara Milena Steiner.
Zudem gibt es eine limitierte Anzahl an Exemplaren der Notfall-Krone an folgenden Standorten:
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