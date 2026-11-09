Jazz, Kabarett, Pop, Rap: Sie rocken den November

Lust auf einen Adrenalin-Kick?

Wenn die Satire-Gebrüder Moped für ihre Kabarett Koalition den Lachmotor anstarten und am 20. November (19 Uhr) als pointierte Moderatoren Eichberger und Niemand sowie Klaus Oppitz auf die Bühne bitten, bleibt kein Auge trocken. Lust auf einen Adrenalin-Kick? Warum dann nicht selbst die Bühne rocken und Rap im Keller – echt, roh und direkt aus dem Moment erschaffen? Jeder ist am 27. November (ab 20 Uhr) Willkommen. Der Fokus liegt nicht auf Wettbewerb, sondern auf gemeinsamen Spaß an Sprache und Rhythmus. Mit auf der Bühne ist das alternative Hip-Hop Duo Sleep in the Shine. Programm: kulturhofvillach.at