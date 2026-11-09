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Im Kulturhof Villach

Jazz, Kabarett, Pop, Rap: Sie rocken den November

Kärnten
09.11.2026 20:00
Jazz mit Ingrid Laubrock, E-Gitarrist Brandon Seabrook, Bassist Shawn Lovato und Schlagzeuger ...
Jazz mit Ingrid Laubrock, E-Gitarrist Brandon Seabrook, Bassist Shawn Lovato und Schlagzeuger Tom Rainey.(Bild: Kulturforum Villach)
Porträt von Irina Lino
Von Irina Lino

Hochkarätiger Jazz, tierisch bissiges Kabarett, alternativer Pop, offener Rap im Keller oder blasphemisches Metall: Im Kulturhof Villach gibt es ohrgängig Heißes für kühle Tage.

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Wer Jazz liebt, sollte sich den 11. November (20 Uhr) vormerken. Denn wenn Günter Jalovetz mit seinem Kulturforum in den Kulturkeller geht, steht Qualität auf dem Programm. Generell und ganz aktuell, weil es gelungen ist, den Vibrafon-Virtuosen Jason Adasiewicz in die Draustadt zu holen. An seiner Seite bilden Saxofonist Dave Rempis und Schlagzeuger Chris Corsano ein Ausnahmetrio von drei Meistern der Improvisation.

Am 13. November (20 Uhr) sind Onk Lou und Elto mit alternativem Pop, der auf Folk und Country-Einflüsse trifft, sowie Liedern, „mal leicht, mal schwer, aber immer echt“, in Villach zu Gast – mit dabei: Die junge Singer-Songwriterin und Gitarristin MINA aus Südkärnten mit ihrer feinnervigen Liedkunst.

Rap im Keller, geadelt von Sleep in the Shine. 
Rap im Keller, geadelt von Sleep in the Shine. (Bild: Kulturhof Villach)

Metall, bevorzugt schwer, bringt am 14. November (ab 19 Uhr) für die vierte Auflage von „Blasphemy over Villach“ Gehörgänge und Wände zum Erzittern. Für das zweite Kulturforum-Jazz-Konzert im November (19., 20 Uhr) versammelt die in Ney York lebende deusche Saxofonistin und Komponistin Ingrid Laubrock mit E-Gitarrist Brandon Seabrook, Bassist Shawn Lovato sowie Schlagzeuger Tom Rainey drei herausragende Musiker der internationalen Avantgarde-Szene um sich – für freie Improvisation in präziser Komposition.

Kultur in Kürze

  • Schenkung: Edgar Knoop hat dem Museum Moderner Kunst Kärnten (MMKK) viele seiner Werke geschenkt, die in drei Ausstellungsräumen gezeigt und von der Kunstsammlung des Landes Kärnten ergänzt werden. Vernissage: 12. November (19 Uhr). Eintritt frei!
  • Festival: Für das neue Festival Dom:a im Bleiburger Kulturni dom, präsentieren Tonč Feinig & The Little Big Band am 14. November (19.30 Uhr) das neue Programm des Pianisten, Sängers und Komponisten. Am 21. November (19 Uhr) feiert dann das Oktet Suha den 45er. 

Lust auf einen Adrenalin-Kick?
Wenn die Satire-Gebrüder Moped für ihre Kabarett Koalition den Lachmotor anstarten und am 20. November (19 Uhr) als pointierte Moderatoren Eichberger und Niemand sowie Klaus Oppitz auf die Bühne bitten, bleibt kein Auge trocken. Lust auf einen Adrenalin-Kick? Warum dann nicht selbst die Bühne rocken und Rap im Keller – echt, roh und direkt aus dem Moment erschaffen? Jeder ist am 27. November (ab 20 Uhr) Willkommen. Der Fokus liegt nicht auf Wettbewerb, sondern auf gemeinsamen Spaß an Sprache und Rhythmus. Mit auf der Bühne ist das alternative Hip-Hop Duo Sleep in the Shine. Programm: kulturhofvillach.at

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