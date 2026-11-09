Jazz, Kabarett, Pop, Rap: Sie rocken den November

Hochkarätiger Jazz, tierisch bissiges Kabarett, alternativer Pop, offener Rap im Keller oder blasphemisches Metall: Im Kulturhof Villach gibt es ohrgängig Heißes für kühle Tage.
Wer Jazz liebt, sollte sich den 11. November (20 Uhr) vormerken. Denn wenn Günter Jalovetz mit seinem Kulturforum in den Kulturkeller geht, steht Qualität auf dem Programm. Generell und ganz aktuell, weil es gelungen ist, den Vibrafon-Virtuosen Jason Adasiewicz in die Draustadt zu holen. An seiner Seite bilden Saxofonist Dave Rempis und Schlagzeuger Chris Corsano ein Ausnahmetrio von drei Meistern der Improvisation.
Am 13. November (20 Uhr) sind Onk Lou und Elto mit alternativem Pop, der auf Folk und Country-Einflüsse trifft, sowie Liedern, „mal leicht, mal schwer, aber immer echt“, in Villach zu Gast – mit dabei: Die junge Singer-Songwriterin und Gitarristin MINA aus Südkärnten mit ihrer feinnervigen Liedkunst.
Metall, bevorzugt schwer, bringt am 14. November (ab 19 Uhr) für die vierte Auflage von „Blasphemy over Villach“ Gehörgänge und Wände zum Erzittern. Für das zweite Kulturforum-Jazz-Konzert im November (19., 20 Uhr) versammelt die in Ney York lebende deusche Saxofonistin und Komponistin Ingrid Laubrock mit E-Gitarrist Brandon Seabrook, Bassist Shawn Lovato sowie Schlagzeuger Tom Rainey drei herausragende Musiker der internationalen Avantgarde-Szene um sich – für freie Improvisation in präziser Komposition.
Lust auf einen Adrenalin-Kick?
Wenn die Satire-Gebrüder Moped für ihre Kabarett Koalition den Lachmotor anstarten und am 20. November (19 Uhr) als pointierte Moderatoren Eichberger und Niemand sowie Klaus Oppitz auf die Bühne bitten, bleibt kein Auge trocken. Lust auf einen Adrenalin-Kick? Warum dann nicht selbst die Bühne rocken und Rap im Keller – echt, roh und direkt aus dem Moment erschaffen? Jeder ist am 27. November (ab 20 Uhr) Willkommen. Der Fokus liegt nicht auf Wettbewerb, sondern auf gemeinsamen Spaß an Sprache und Rhythmus. Mit auf der Bühne ist das alternative Hip-Hop Duo Sleep in the Shine. Programm: kulturhofvillach.at
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.