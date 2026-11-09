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Kelag & Kärntnermilch

14 Millionen Euro für Biomasse-Heizwerk

Kärnten
09.11.2026 18:00
Vertreter der Kärntnermilch, der Kelag, der Landespolitik und der Landwirtschaft beim ...
Vertreter der Kärntnermilch, der Kelag, der Landespolitik und der Landwirtschaft beim Spatenstich am Areal der Kärntnermilch in Spittal.(Bild: Elisa Aschbacher)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Das Oberkärntner Unternehmen Kärntnermilch und Kelag Energie & Wärme kooperieren und ersetzen bei neuem Heizwerk Erdgas durch Biomasse. 14 Millionen werden in das Projekt, das in Spittal umgesetzt wird, investiert. 

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„Mit der neuen Biomasse-Dampferzeugungsanlage setzen wir einen wichtigen Schritt in Richtung einer nachhaltigeren und zukunftsorientierten Produktion“, läutet Kärntnermilch-Chef Helmut Petschar den Spatenstich in Spittal ein.

Um 14 Millionen Euro errichtet die Kelag Energie & Wärme dort ein Biomasseheizwerk, das über eine Leistung von fünf Megawatt verfügt und die Kärntnermilch mit Prozessdampf versorgen soll. „Der Dampf ist für die Verarbeitung unserer Milch ein wichtiger Bestandteil der täglichen Abläufe. Wir ersetzen dadurch die bisherige Erdgasversorgung durch erneuerbare Energie aus Biomasse und reduzieren damit die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern“, so Petschar.

Visualisierung.
Visualisierung.(Bild: Elisa Aschbacher)

Spittal soll davon profitieren 
Zudem soll ein Teil der Wärme in das Fernwärmenetz in Spittal fließen. „Aktuell umfasst das Netz in Spittal 36 Millionen Kilowattstunden pro Jahr, ab Ende 2027 mit dem Bedarf der Kärntnermilch werden es etwa 50 sein“, sagt Adolf Melcher, von der Kelag. Und mit dem Ausbau zähle Spittal dann zu den größten Fernwärmenetzen Kärntens.

Das Heizwerk, das nächstes Jahr in Betrieb gehen soll, habe auch für die Landwirtschaft einen großen Nutzen. „Dass die Wahl auf einen nachwachsenden Rohstoff der Region fällt, zeichnet das Unternehmen ganz besonders aus. Das ist ein starkes Zeichen für eine effiziente Produktion und die Unabhängigkeit auch von fossilen Energieimporten“, betont Landesvize Martin Gruber.

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