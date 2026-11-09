14 Millionen Euro für Biomasse-Heizwerk

Um 14 Millionen Euro errichtet die Kelag Energie & Wärme dort ein Biomasseheizwerk, das über eine Leistung von fünf Megawatt verfügt und die Kärntnermilch mit Prozessdampf versorgen soll. „Der Dampf ist für die Verarbeitung unserer Milch ein wichtiger Bestandteil der täglichen Abläufe. Wir ersetzen dadurch die bisherige Erdgasversorgung durch erneuerbare Energie aus Biomasse und reduzieren damit die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern“, so Petschar.