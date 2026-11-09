Emotionale Video-Botschaft von Vonn vor neunter OP

Da sich Vonn ein neues Kreuzband in ihr Knie einsetzen lassen muss, rechnet sie mit einer weiteren Ausfallzeit von sechs bis neun Monaten. „Es gibt immer noch Dinge, die sich während der Operation ändern könnten, also müssen wir abwarten und sehen, wie es läuft, aber ich werde euch über meine Fortschritte auf dem Laufenden halten, sobald ich aus dem OP-Saal komme und mich erhole“, schrieb sie.